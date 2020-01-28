به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام که امروز در محل خانه کشتی برگزار شد، گفت: بنا به دعوت رئیس فدراسیون کشتی و با کمال میل در این مراسم شرکت کردم. من مخصوصاً این شهدای گمنام را دوست دارم

وی ادامه داد: این افراد به جنگ و جبهه رفتند که الان ما راحت زندگی می‌کنیم. قهرمان واقعی همین شهیدان هستند.

پروین تصریح کرد: خوشحالم این مراسم برگزار شده است. امیدوارم فدراسیون‌های دیگر به خصوص فدراسیون فوتبال که الان صاحب هم ندارد این تشکیلات را ایجاد کنند.

پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس در مورد مسائل مربوط به این دو حوزه اظهارنظر زیادی نکرد. وی حتی در مورد پیروزی پرسپولیس مقابل تراکتور که اولین برد این تیم با یحیی گل محمدی بود، گفت: همینکه پرسپولیس اولین بردش را با این مربی به دست آورد، خوب است اما فوتبال را رها کنید. الان قهرمان‌های ما اینجا هستند.

علی پروین همچنین در مورد تیم ملی فوتبال و اینکه امیر قلعه نویی نزدیک ترین گزینه به نیمکت این تیم است، گفت: ما که از اول گفتیم سرمربی تیم ملی ایرانی باشد. مربیان ایرانی هیچی از مربیان خارجی کم ندارند. حالا قلعه نویی یا دایی باشد، فرق ندارد.