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۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۰۴

ITC «آنتونی استوکس» صادر شد

ITC «آنتونی استوکس» صادر شد

با اعلام مدیر روابط بین‌الملل باشگاه پرسپولیس ITC «آنتونی استوکس» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی حسینی مدیر روابط بین الملل باشگاه گفت: ما برای ITC استوکس اقدامات لازم را انجام داده بودیم و پیگیری های مکرری هم طی دیروز و امروز داشتیم. در نهایت ITC این بازیکن را دقایقی قبل دریافت کردیم و مراتب به سارمان لیگ و مدیریت باشگاه و مدیر تیم اعلام شد.

حسینی تصریح کرد: جا دارد از زحمات آقای مومنی در بخش بین الملل فدراسیون فوتبال که به رغم ماموریت کاری و مسافرت پیگیرهای لازمه را داشتند و همچنین سازمان لیگ و همکاری باشگاه ادنا اسپور و فدراسیون فوتبال ترکیه تقدیر و تشکر کنیم.

کد مطلب 4839416
زینب حاجی حسینی

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