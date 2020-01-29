ITC «آنتونی استوکس» صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی حسینی مدیر روابط بین الملل باشگاه گفت: ما برای ITC استوکس اقدامات لازم را انجام داده بودیم و پیگیری های مکرری هم طی دیروز و امروز داشتیم. در نهایت ITC این بازیکن را دقایقی قبل دریافت کردیم و مراتب به سارمان لیگ و مدیریت باشگاه و مدیر تیم اعلام شد.

حسینی تصریح کرد: جا دارد از زحمات آقای مومنی در بخش بین الملل فدراسیون فوتبال که به رغم ماموریت کاری و مسافرت پیگیرهای لازمه را داشتند و همچنین سازمان لیگ و همکاری باشگاه ادنا اسپور و فدراسیون فوتبال ترکیه تقدیر و تشکر کنیم.