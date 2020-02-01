فرید یوسفی نویسنده، کارگردان و آهنگساز نمایش «ابتدا وارد میشود» که در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بدن و حرکت در این نمایش آنقدر مهم است که گاهی کلمات، حیات و ادامه حیات خود را به آن میسپارند، گفت: تلاش کردیم شخصیت بازیگران به جای صفات و اسامی، با قدمهایشان معرفی شوند و حرکات رزمی در تمامی بافت نمایش تنیده شود.
وی با بیان اینکه نمیخواهد به هیچ عنوان از کلمات تئاتر فیزیکال یا بازیگری فرم برای آنچه روی صحنه اتفاق میافتد استفاده کند، یادآور شد: متوجه نمیشوم آدمها چطور میتوانند اینقدر راحت کلمات را مصرف کنند. با گذشت زمان رنگ کلمات برای من بیشتر از دست میرود و الکن میشوم نه به خاطر اینکه به کلمات تسلط ندارم بلکه اتفاقا چون کلمات را میشناسم و میدانم که از جایی به بعد ابدا کافی نیستند. وقتی دائم تفسیر میکنیم و بیمحابا از کلمات و برچسبها استفاده میکنیم فرصت زیست را از خودمان میگیریم. مثلا عارفان هیچوقت به مریدانشان نمیگویند چه شده است، به جای آن میگویند: «برو ببین چه شده است.» بنابراین فکر میکنم گفتن بخشی از رازها، تا جایی خوب است که سوال ایجاد کند.
این نویسنده و کارگردان تشریح کرد: سوال به ذهن اجازه سفر کردن میدهد تا بتواند بقیهاش را پیدا کند. «بقیه»ای که میگویم، وارد بدن شده و به جای کلمه، تبدیل به حرکت میشود. چون در نهایت ما با بدنمان زندگی میکنیم اما اغلب، ذهنمان آن زیست را به نام خودش میزند!
یوسفی با اشاره به مسیر حرکت این اجرا در راستای پرکردن فضای بین خطوط حجمها از طریق بدن، کلام، موسیقی و حرکت، بیان کرد: تکتک تمرینهای گروه نمایش «درون» اجرای منحصر به فردی بود که در لحظه و با حس و حال یگانه بازیگران و فضای فیمابین آنها خلق شد. به عبارتی، اجرای روی صحنه، ادامه جلسات تمرین گروه است و ماهیت جداگانهای ندارد.
کارگردان نمایش «ابتدا وارد میشود» همچنین درباره طنز موجود در فضای نمایش که نگاهی به فیلمهای رزمی هنگکنگی و چینی دارد، گفت: صحنهای در نمایش داریم که استاد حتی بعد از مرگ هم دست از ارشاد شاگردان بر نمیدارد یا راهرفتن شاگردها را پشت سر او و یقهپارهکردن برای مرگش را میبینیم. در این صحنه ها قصد داشتم کاری کنم مخاطبان در این صحنهها بخندند تا بتوانیم به مرحله بعد برویم. چون ما نیاز داریم به همهچیز بخندیم تا بتوانیم در موردش حرف بزنیم. نیاز داریم استاد را، بروسلی را پایین بیاوریم.
یوسفی در پایان یادآور شد: در نمایش، گاهی استاد (بروسلی) را با دیالوگی پایین میکشیم و گاهی هم با طنز زرد. مثلا وقتی در اجرا بروسلی (میلاد مرادی) لباس زرد معروفش را میپوشد از همیشه مسخرهتر میشود. جایی هم میبینیم که بقیه از نشستن میلاد مرادی روی کاناپه جلوگیری میکنند چون اگر آنجا بنشیند به سرنوشت بروسلی دچار میشود. در نهایت در پایان اجرا، میلاد یا بروسلی با لباسی درست مثل بقیه به صحنه میآید و به نظر میرسد این آغاز رستگاری است.
دور سوم اجرای نمایش «ابتدا وارد میشود» به نویسندگی و کارگردانی فرید یوسفی و تهیهکنندگی سجاد افشاریان از اول بهمن در تماشاخانه ملک آغاز شده است و هر شب ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه میرود.
میلاد مرادی، سارا عبادی، پویا چوداریان، محمد عبدالوند، رضا دشتکی، محمد گل و کسرا بنایی بازیگران این نمایش هستند.
سایر عوامل «ابتدا وارد میشود» عبارتند از آهنگساز: فرید یوسفی، طراح نور: مصطفی اسفندیاری، طراح لباس: شیدا زواری، طراح دکور: کیانا رستگارنژاد، طراح پوستر: رضا چاووشی، عکاس: کیارش مسیبی، مدیر اجرا: صالح علویزاده و دستیار کارگردان: تینا تمدنی.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیک۸ یا تماشاخانه ملک به نشانی خیابان شریعتی، خیابان ملک (نرسیده به بهار شیراز)، نبش خیابان وزوایی، پلاک ۱۳ مراجعه کنند.
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