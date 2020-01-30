پاکستان: هند قدرت نظامی ما را دست کم نگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه به اظهارات اخیر نخست وزیر هند واکنش نشان داد.

این بیانیه در وبگاه وزارت خارجه پاکستان منتشر شده و در آن اسلام‌آباد اظهارات اخیر نخست وزیر هند را غیرمسئولانه و جنگ طلبانه عنوان کرده است.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خود همچنین هشدار داده است که دهلی نو نباید قدرت نظامی پاکستان را دست کم بگیرد.

در این بیانیه همچنین اظهارات نخست وزیر هند ناشی از سوءظن همیشگی او به پاکستان عنوان شده و گفته شده است: این اظهارات نشان دهنده ذهنیت افراط گرایانه حزب حاکم است.

تنش میان هند و پاکستان باردیگر به شدت بالا گرفته است.

واکنش وزارت خارجه پاکستان پس از آن صورت گرفته که «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند در سخنانی از نابودی پاکستان ظرف ۱۰ روز با توجه به امکانات نظامی که دهلی نو در اختیار دارد، سخن گفت.

این اظهارات نخست وزیر هند با واکنش‌های منفی گسترده در پاکستان روبرو شده است.