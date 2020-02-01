شناسایی ۴۰۰ فقره طلاق صوری برای دریافت مستمری والدین طی یکسال

محمدعلی جنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه گردهمایی رؤسای کانون‌های کارگری ۱۲ استان شمالی و شمال شرق کشور با اشاره به رشد شمار مستمری بگیران، طلاق‌های صوری برای بهره مندی از مستمری والدین را ناشی از اجرای بند ۳ ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی دانست و گفت: طبق این قانون اگر فرزند اناث که فاقد شغل یا شوهر باشند می‌توانند از مستمری والدین بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: متأسفانه قانون ذکر شده به محلی شده تا برخی از زوج‌هایی که سال‌ها باهم زندگی کردند و کانون گرم خانواده را داشتند، به قصد تقلب در قانون و برای بهره مندی از مستمری، به صورت توافقی طلاق می‌گیرند که از ان طلاق صوری یاد می‌شود.

وی با اظهار اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر طلاق‌های صوری یک گستره وسیعی پیدا کرده است و ما با سازوکارهای موجود در حال رصد آن هستیم، یادآور شد: آمارهای خوبی نیز از شناسایی افرادی که صوری طلاق گرفته‌اند، داریم و در یکسال گذشته ۴۰۰ طلاق صوری را کشف و شناسایی کردیم.

تشکیل کمیته‌های رصد طلاق‌های صوری

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی از تشکیل کمیته‌هایی برای رصد و شناسایی طلاق‌های صوری در تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: اگر مواردی از طلاق صوری گزارش شود، طبق مستندات آن را رصد خواهیم کرد.

جنانی با اشاره به پیامدهای بد طلاق صوری برای جامعه گفت: این مسئله سبب می‌شود تا آمار طلاق را به شکل مجازی و کاذب بالا رود و علاوه براین خانم‌هایی که با طلاق صوری می‌خواهند از مزایایی برخوردار شوند، متحمل یکسری هزینه‌هایی می‌شوند.

وی افزود: مرد و زنی که با طلاق از قید و قاعده ازدواج خارج می‌شوند می‌توانند به راحتی می‌توانند ازدواج دیگری داشته باشند هرچند ممکن است در درجه اول چنین قصدی از طلاق صوری نداشته باشد، همچنین طبق قانون ارث، اگر فردی فوت کند به همسرش که طلاق صوری گرفته، عایدی و ارثیه نخواهد رسید و طلاق صوری استحکام خانواده‌ها را از بین می‌برد.

وی با بیان اینکه تبعات اجتماعی طلاق صوری از تبعات اقتصادی آن بیشتر است، تصریح کرد: برای حل تبعات اجتماعی باید بند ۳ ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی تعطیل شود، از این رو سازو کارهایی در پیش گرفتیم تا روند روبه تزاید طلاق صوری را متوقف کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مستمری طلاق‌های صوری قطع می‌شود، گفت: اگر با مستندات و ادله به این نتیجه برسیم که طلاق صوری بوده، حتماً مستمری و پرداختی قطع می‌شود.