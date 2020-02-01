تولید پیچ اختصاصی تایر خودرو برای مقابله با دزدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هر یک از این پیچهای تایر ضد سرقت به طور اختصاصی و بر مبنای سفارش کاربر با چاپگر سه بعدی تهیه میشوند و همین شخصی سازی جلوی باز کردن این پیچها و سرقت تایر خودرو را میگیرد.
جنس این پیچهای تایر از فولاد ضدزنگ است و سفارش دهندگان میتوانند لوگو یا دیگر اشکال مورد نظر را بر روی آنها طراحی کنند. برای باز کردن این چرخها هم از آچار خاص و اختصاصی که توسط فورد تولید شده و تنها با همان پیچ سازگاری دارد، استفاده میشود.
برای طراحی لوگو یا نشان خاص این پیچها میتوان از فرامین صوتی استفاده کرد. بدین منظور فورد یک سیستم اختصاصی ضبط صدا برای هر کاربر طراحی کرده که با دریافت فایل صوتی دستورات کاربر آن را به امواج صوتی مورد نیاز برای چاپ سه بعدی مبدل میکند. فورد میگوید برای جلوگیری از سوءاستفاده از این سیستم صوتی نیز تمهیدات مورد نیاز در نظر گرفته شده است.
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