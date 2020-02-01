به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، کلاه ایمنی جدیدی به صورت تعاملی طراحی شده و دارای محرک‌هایی در زیر کلاه است که با وارد آوردن فشار مختصر به سر فرد وی را به سمت مقصد هدایت می‌کنند.

درمجموع چهار محرک بر روی این کلاه‌ها نصب شده که فرد را به سمت راست، چپ، جلو یا عقب حرکت می‌دهند. برای کنترل بی سیم کلاه‌های ایمنی مذکور از یک سیستم کنترل از راه دور مادون قرمز استفاده شده است. اپراتورهای حاضر در صحنه با استفاده از داده‌های جمع آوری شده توسط ربات‌ها، پهپادها یا دیگر ابزار پالس های لازم را به کلاه ایمنی منتقل کرده و آتش نشان‌ها را به سمت مقصد هدایت می‌کنند.

این کلاه‌ها مجهز به دوربین‌های حرارتی هم هستند تا بتوانند افراد را در اتاق‌های پر از دود شناسایی کنند. محصول یادشده در استفاده‌های آزمایشی عملکرد موفقی داشته است.