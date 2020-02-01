بهره برداری و افتتاح بالغ بر ۱۷ پروژه شیلاتی در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور برگزاری یادواره‌ها و برنامه‌های دهه مبارک فجر باعث تداوم حرکت انقلاب اسلامی خواند و گفت: این ایام برای ملت ایران همواره پر خیر و برکت و بوده است و تقدیم این ۱۷ پروژه نیر بیانگر همین مهم است.

وی افزود: از این میزان پنج پروژه در بندرعباس، چهار پروژه در قشم، چهار پروژه در سیریک و به ترتیب در شهرهای جاسک، پارسیان، رودان و بندرلنگه هرکدام یک پروژه شیلاتی افتتاح می‌گردد.

یکتاپور افتتاح بندر صیادی بندرعباس، افتتاح مزارع پرورش میگو، کارگاه‌های تکثیر میگو، مزرعه پرورش ماهی و تکملی بنادر صیادی را از اهم پروز] های قابل افتتاح شیلات هرمزگان در دهه فجر خواند.

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه بالغ بر چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار دولتی و حدود ۹۷ میلیارد تومان نیز تسهیلات برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است گفت: مجموعه اعتبار این پروژه‌ها بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.