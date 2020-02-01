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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۳۶

مدیرکل شیلات هرمزگان خبر داد:

بهره برداری و افتتاح بالغ بر ۱۷ پروژه شیلاتی در دهه فجر

بهره برداری و افتتاح بالغ بر ۱۷ پروژه شیلاتی در دهه فجر

بندرعباس - مدیرکل شیلات هرمزگان از بهره برداری و افتتاح بالغ ۱۷ پروژه شیلاتی با اعتباری بالغ بر۱۰۱میلیارد تومان در ایام ا... دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور برگزاری یادواره‌ها و برنامه‌های دهه مبارک فجر باعث تداوم حرکت انقلاب اسلامی خواند و گفت: این ایام برای ملت ایران همواره پر خیر و برکت و بوده است و تقدیم این ۱۷ پروژه نیر بیانگر همین مهم است.

وی افزود: از این میزان پنج پروژه در بندرعباس، چهار پروژه در قشم، چهار پروژه در سیریک و به ترتیب در شهرهای جاسک، پارسیان، رودان و بندرلنگه هرکدام یک پروژه شیلاتی افتتاح می‌گردد.

یکتاپور افتتاح بندر صیادی بندرعباس، افتتاح مزارع پرورش میگو، کارگاه‌های تکثیر میگو، مزرعه پرورش ماهی و تکملی بنادر صیادی را از اهم پروز] های قابل افتتاح شیلات هرمزگان در دهه فجر خواند.

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه بالغ بر چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار دولتی و حدود ۹۷ میلیارد تومان نیز تسهیلات برای این پروژه‌ها اختصاص یافته است گفت: مجموعه اعتبار این پروژه‌ها بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

کد مطلب 4841089

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