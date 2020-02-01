دانش آموزان با داشتن تحلیل و انتخاب درست آینده را خواهند ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صیدلو پیش از ظهر شنبه در آئین زنگ انقلاب اسلامی و آغاز جشن‌های چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همزمان با سراسر کشور در در سالن ورزشی بانوان شهر صالحیه برگزار شد اظهار داشت: اگر بخواهیم دستاوردهای آموزشی ۴۰ ساله خودمان را شرح دهیم این موضوع که بگوییم، ما در انقلاب دانش آموزانی را تربیت کرده‌ایم که تبلور نظم و انضباط و شعارهایی هستند که به آن پایبند می‌باشند برای ما کفایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نظم و اجرای سرودهای پرمعنای شما دانش آموزان لذت بخش و غرور آفرین است گفت :۴۰ سال از انقلاب پشت سر گذاشته شد و ما دارای تجربه ۴۰ ساله از این انقلاب هستیم و ما مسئولین امروز باید بایستیم روبروی مردم بگوییم که چه کارهایی را انجام داده‌ایم و اشکالات و و ایرادها و کارهای درست خودمان را برای مردم تبیین کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران بیان داشت: در گام دوم انقلاب باید توجه کنیم که اگر قراراست در چهل سال دوم اتفاق بهتری برای این مرز و بوم بیافتد باید توجه کنیم به جوانان و نوجوانان و اگر قرار باشد در ۴۰ سال آینده که شما دانش آموزان مادران فرزندان آینده و مدیران و تصمیم گیران خواهید بود، توصیه ما این است که صاحب تحلیل باشید.

صیدلو خطاب به دانش آموزان عنوان داشت: در عصر حاضر که از طرق مختلف اطلاعات زیادی به عناوین مختلف و از رسانه‌هایی که می‌خواهند ادم ها را همراه کنند به شما می‌رسد، اگر شما دارای ویژگی نباشید نمی‌توانید از خود مراقبت کنید لذا باید بدانید تمام این اطلاعات در صورتی که صاحب تحلیل نباشید و انتخاب درست و تحلیل درست نداشته باشید در زندگی شخصی و خانوادگی موفق نخواهید بود.

وی گفت: دشمن امروز به دنبال تفرقه در میان ملت است و اگر یاد بگیریم که بر اساس مبانی اسلام و قرآن و اب و خاک حرف بزنیم دشمن مثل همیشه ناامید خواهد شد.