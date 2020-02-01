به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: «بهمن، در تقویم ایرانیان، ماه شوریدگان دلدادهای است که سرمست از کلام و پیام امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، بر ظلم و ستم و تبعیض شوریدند و دهه مبارک فجر، ایام به ثمر رسیدن جانفشانیهای مردم آزاده این دیار است که با انقلاب خود علیه استبداد داخلی و حامیان خارجی آن؛ صفحهای روشن از حقطلبی و عدالتخواهی پیشروی جهانیان گشودند.
گواه سرمایه عظیم مردمی این نهضت، خونهای پاکی است که تا امروز برای حفظ و استمرار آرمانهای متعالی انقلاب نثار شده و امروز در آستانه چهلویکمین طلیعه پیروزی انقلاب، باید اذعان کرد که آحاد ملت سرافراز ایران، به عنوان صاحبان اصلی انقلاب، خود حافظ و هادی تحقق آرمانهای انقلاب و صیانت از استقلال، آزادی، جمهوریت و مبانی اسلامی آن هستند.
این ایام خجسته را به مقام معظم رهبری، ارواح طیبه شهدا و به یکایک ملت شریف ایران و بهویژه بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی تبریک عرض مینماییم. سازمان تامیناجتماعی، بهعنوان مجموعهای خدمتگزار؛ پس از پیروزی انقلاب همسو با اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش مضاعفی را در حمایت از دهها میلیون بیمهشده و مستمریبگیر تحت پوشش خود بهکار بست. این سازمان افتخار دارد با ارائه خدمات بیمه اجتماعی و درمانی، ضمن حفظ حرمت و عزتنفس افراد برخوردار از این خدمات، سهمی در خور اعتنا در تحقق آرمان «عدالت اجتماعی» ایفا کرده است؛ آرمانی که بیشک میتوان آن را از مهمترین و بنیادیترین اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران دانست.
هرچند در دوران تشدید تحریمهای ظالمانه اقتصادی، سازمان تامیناجتماعی به سبب تأثیرپذیری ذاتی و کارکردی از شرایط اقتصادی کشور، در زمینه تعادل منابع و مصارف با چالشهایی مواجه شده؛ اما تاکنون در سایه توکل به خدا و تلاشهای همهجانبه، اجازه نداده است این مشکلات بر روند خدمترسانی سازمان تاثیر گذارد و بلکه طرحها و برنامههای متنوعی نیز برای توسعه سطح خدمات بیمهای، احیای اعتبار و ارزش دفترچههای درمان این سازمان و ارتقای مولفههای کارآمدی، شفافیت، سلامت و پاسخگویی در دستور کار قرار گرفته است.
ضمن تبریک چهلویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تامیناجتماعی بهعنوان مهمترین سازمان ارائهدهنده خدمات بیمههای اجتماعی در کشور که نیمی از مردم را تحت پوشش خدمات متنوع بیمهای و درمانی خود داشته و سهمی قابل توجه در تامین و ارتقای مولفههای "امنیت اجتماعی" و "سرمایه اجتماعی" برعهده دارد، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دفاع از حرم و نیز شهدای مقاومت را گرامی داشته و خود را به تداوم تلاش همهجانبه برای رفع کاستیها و بهبود وضع موجود عمیقاً متعهد میداند.
جلوه استمرار، تداوم و پویایی عزم رهروان راستین انقلاب، همانند سالهای گذشته با حضور باشکوه و معنادار در آیینهای گرامیداشت یومالله ۲۲ بهمن نمایان میشود. لذا سازمان تامیناجتماعی با قدردانی از همت و آزادیخواهی اقشار مختلف مردم ایران، از آحاد ملت سرافراز، برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت میکند».
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