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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۹

از سوی باستان شناسان؛

سر کوسه ۳۳۰ میلیون ساله در آمریکا کشف شد

سر کوسه ۳۳۰ میلیون ساله در آمریکا کشف شد

محققان و باستان شناسان موفق به شناسایی بقایای ۲۰ کوسه ماقبل تاریخ در غار ماموت در پارک ملی کنتاکی آمریکا شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، در میان بقایای شناسایی شده سر یک کوسه ۳۳۰ میلیون ساله نیز مشاهده می‌شود. این کوسه بسیار بزرگ بوده و سر وی در بخشی از دیواره غار مذکور کشف شده است. دندان‌های این کوسه از دیواره آهکی غار مذکور بیرون زده است.

منطقه کشف فسیل‌های مذکور در گذشته‌های دور یک اقیانوس عمیق بوده و در آنها کوسه‌های بزرگ و برخی حیوانات دریایی دیگر زندگی می‌کردند. درگذر زمان و بعد از مرگ کوسه‌های مذکور، اقیانوس‌ها عقب نشینی کرده و با ته نشین شدن رسوبات سنگ اهک، غارهای فعلی شکل گرفتند.

باستان شناسان با بررسی دقیق دیوار غار یادشده موفق به کشف بخش‌هایی از آرواره‌ها و فک کوسه مذکور نیز شده‌اند. بررسی‌ها برای شناسایی فسیل‌های دیگری که احتمالاً در این غار وجود دارد، در جریان است.

کد مطلب 4841935

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