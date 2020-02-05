رضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر بعضی مواقع فضای دربی‌ها ملتهب می‌شود و حتی کار درون زمین یا روی سکوها به درگیری می‌کشد، دلیلش یکسری کری خوانی‌هاست که در حد بچه‌های کودکستان است که از روزهای قبل در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی دیده می‌شود.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: این کری‌ها همیشه وجود داشته و اگر حد و حدود آن رعایت شود خوب است و باعث ایجاد شور و شعف می‌شود. اما عبور این کری‌ها از خط قرمز باعث ایجاد التهاب می‌شود. همانطور که بازی‌های فوتبال بین ایران و عراق یک حساسیت بسیار زیادی دارد و دو تیم خیلی تعصبی مقابل هم بازی می‌کنند، بازیهای استقلال و پرسپولیس هم همین ویژگی را دارد.

رجبی بیان داشت: این یک بازی خاص است که هیچ تیمی دوست ندارد در آن بازنده باشد و پیروز شدن در دربی‌ها یک فرمول خاص دارد. تیمی که بتواند قوائد این بازی را رعایت کند شانسش برای پیروزی بیشتر است.

کاپیتان پیشین آبی پوشان خاطرنشان ساخت: تمرکز در این بازی حرف اول را می‌زند و بعد از آن تیمی پیش است که از نظر بدنی شرایط بهتری داشته باشد. بازیکنان باید تمرکز بالا و شرایط فیزیکی خوبی داشته باشند تا بتوانند تفکرات سرمربی شان را به تیم مقابل دیکته کنند.

مدافع پیشین آبی پوشان تصریح کرد: بازیکنان برای رسیدن به تمرکز بالا باید قبل از ااین بازی استراحت خوبی داشته باشند و یک هفته پیش از بازی بسیار مهم است.

رجبی با اشاره به قضاوت بیژن حیدری در این دیدار بیان داشت: این اتفاق خوبی است که در چند سال گذشته داوران ایرانی قضاوت این دیدار را بر عهده دارند. در گذشته با انتخاب داوران خارجی خود به خود حساسیت بازی بالا می‌رفت. با حضور داوران ایرانی از یکسری حساسیت های کاذب کاسته شد و من امیدوارم حیدری هم بتواند قضاوتی خوب و بی حاشیه به نمایش بگذارد.