۲ طرح مردم یاری توسط ارتش تا پایان سال اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر. امیر سرتیپ پزشک بهزاد موذنی پیش از ظهر چهارشنبه درآیین افتتاحیه فاز اول بیمارستان ۵۷۶ منطقه‌ای ارتش در شیراز گفت: خدا را شاکریم که امروز در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه مبارک فجر یکی دیگر از پروژه‌های چندگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیروی زمینی و اداره بهداشت و درمان نزاجا افتتاح شد.

وی گفت: محلی که امروز افتتاح شد فاز یک بیمارستان ۵۷۶ منطقه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مساحت یک هزار و ۵۸۰ متر بود که بخشهای درمانگاه، تخت بستری در بخش مردان، اندوسکوپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، هیئت‌رئیسه، سالن کنفرانس و کلینیک‌های فشار خون، دیابت و تکریم بازنشستگان نیروهای مسلح در سال آینده افتتاح خواهد شد.

رئیس اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ارتش بیان کرد: ارتش نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خصوص نیروی زمینی در چند سال اخیر پیش قدم امداد رسانی در تمام بلاهای طبیعی بوده وباید گفت که نیروی زمینی نشان داد که همانطور که در هشت سال دفاع مقدس از جان خود گذشته در مواقعی هم که بلاهای طبیعی اتفاق افتاده است و حتی قبل از حضور مسئولین ستاد بحران در صحنه حاضر خواهد شد.

سرتیپ موذنی افزود: در راستای مأموریت‌های تعریف شده، ارتش جمهوری اسلامی ایران در نهضت ساخت و ساز بیمارستان‌ها و استانداردسازی بیمارستان‌ها در حال انجام اقدامات لازم است.

وی ادامه گفت: امید داریم که در سال آینده فاز اصلی بیمارستان که در ۱۳ هزار متر مربع ودر قالب یک بیمارستان آموزشی است، افتتاح شود و در حال حاضر این بیمارستان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت: در سال جاری، ما بیمارستان نیروی زمینی تبریز را افتتاح کردیم و در هفته آینده نیز در کرمان افتتاح خواهیم داشت و همزمان در سنندج و ارومیه در حال ساخت ساخت و ساز بیمارستان هستیم و امیدواریم با حمایت‌های سلسله مراتب فرماندهی بتوانیم مراکز درمانی را به روز و خدمات شایانی را به همرزمانمان ارائه کنیم.

سرتیپ موذنی در خصوص برنامه‌های خدمات رسانی در مناطق محروم گفت: ما در سال گذشته ۴۲ طرح مردم یاری را در نقاط مختلف کشور و عمدتاً در مناطق محروم به اجرا گذاشته‌ایم همچنین در حادثه سیل سیستان و بلوچستان علاوه بر امداد رسانی و خدمات درمانی ۳۰ ملیون تومان اعتبار برای بیماران پیوند زده اختصاص دادیم وداروهای لازم این بیماران را بلافاصله اهدا کردیم.

وی گفت: کماکان امداد رسانی و خدمات رسانی به مردم ادامه دارد و تا پایان سال نیز دو طرح مردم یاری در دست اجرا داریم.

رئیس اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ارتش بیان کرد: در سال گذشته در منطقه نورآباد و فراشبند طرح مردم یاری اجرا شد وهرجا احساس کنیم که هم وطنان به کاردرمانی احتیاج دارند با تمام قوا وارد می‌شویم و در خدمتشان هستیم.

در ادامه رئیس بیمارستان ۵۷۶ منطقه‌ای ارتش شیراز گفت: با توجه به ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی که ازسال ۹۷ شروع شده ودر راستای جبران فضاهای ازدست رفته بیمارستان، با بهره گیری از اسکلت رهاشده موجود، در آن تغییراتی ایجاد و ازاین فضا استفاده شد.

دکتر محسن فرهود گفت: این بیمارستان با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان افتتاح می‌شود و کم و کاستی‌های ساخت وساز را جبران می‌کند.

وی گفت: در آینده با ساخت بیمارستان جدید، از این بیمارستان به عنوان بخش اداری استفاده می‌کنیم و امیدواریم اتمام بیمارستان منطقه‌ای در سال آینده برای مردم منطقه مثمر ثمر باشد.