بهره برداری از سه طرح صنعتی در تاکستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین، سعید نبیل رئیس سازمان صمت استان، حمید خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین و فرماندار تاکستان بهره برداری از سه واحد صنعتی در تاکستان آغاز شد.

یک واحد صنعتی تولید کننده انواع رنگ با سرمایه گذاری ۴۸۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۱۰ نفر در شهرک صنعتی خرمدشت افتتاح شد.

در این واحد روزانه ۱۵۰ تن انواع رنگ تولید و به بازار عرضه می‌شود.

همچنین بهره برداری از یک شرکت تولید کننده سیم مفتول، فنس و سیم خاردار با حضور استاندار آغاز شد.

این واحد با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد ریالی راه اندازی شده و زمینه اشتغال ۳۷ نفر را در منطقه مهیا کرده است.

در سفر استاندار به تاکستان همچنین بهره برداری از شرکت تولید کننده و بسته بندی چای انواع چاشنی و ادویه با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۴۰ نفر آغاز شد.

در این واحد سالانه ۹ هزار تن انواع ادویه و ۱ هزار تن انواع چای تولید می‌شود.