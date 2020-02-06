برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه صادرات/ حضور در بازار ۶ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) گفت: با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود دارد و توانایی و تخصص جوانان ما، باید نگاه ویژه ای به بازار منطقه صورت گیرد تا بتوانیم محصولات کیفی خود را در لایه خدمات و زیرساخت به بازارهای منطقه و پس از آن‌ به بازارهای دیگر کشورها، عرضه کنیم.

وی با اشاره به حضور موفق ایران در کشور افغانستان گفت: برنامه ریزی هایی برای حضور در بازار عمان و قطر داریم و البته برای بازار عراق نیز اقداماتی انجام داده بودیم، اما با توجه به ناامنی هایی که در این کشور وجود داشت این موضوع به تعویق افتاد ولی در آذربایجان و ترکیه نیز ظرفیت حضور داریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به رغم نوسانات ارزی، به لحاظ کمی و کیفی امکان رقابت داریم و باید تمهیدات لازم را برای توسعه تعاملات و صادرات بیندیشیم.

وی با تاکید بر اینکه نکته مهم در بحث نمایشگاهها ایجاد تعامل است، گفت: باید تعاملات تجاری با شرکت های توانمند منطقه ایجاد شود؛ در کشورهای بازارهای هدف حضور یابیم و آنها را نیز دعوت کنیم که به کشور ما سفر کنند و این یکی از اولویت ها محسوب می شود.

هاشمی اظهار داشت: با وجود اینکه در کشور به واسطه تحریم ها ، شرایط رشد اقتصادی مناسب نبوده اما در همین شرایط، شاهد رشد ۶ درصدی در بخش فناوری اطلاعات و رشد ۲ درصدی در بخش ارتباطات هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به حوزه صادرات ICT افزود: برای افزایش بهره وری ضرورت دارد که به این بخش توجه خاصی داشته‌ باشیم و نکته مهم این است که بسیاری از محصولاتی که در این حوزه داریم از جنس فکرافزار است؛ بنابراین با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد باید بتوانیم این ظرفیت ها را در بازارهای منطقه ارائه دهیم.

مجید تکبیری، رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه نیز در این دیدار گفت: یکی از استراتژی های مبارزه با تحریم، خودکفایی است و ساختار اصلی دستیابی به این امر، تقویت بنیه تولیدات داخلی و حمایت از صادرات آنها است که طبیعتا برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) می تواند به عنوان یک فرمول موثر، زمینه ساز معرفی تکنولوژی های داخلی هم در بخش کیفی و هم بخش کمی در تقابل با محصولات مشابه خارجی، باشد.

به گفته وی، در چهارمین دوره برگزاری ایران اکسپو، تجار بین المللی از کشورهای آلمان، مالزی، تونس، ترکیه، افغانستان، الجزایر، استرالیا، بنگلادش، بلاروس، کامرون، کوبا، فرانسه، غنا، هند، عراق، اردن، کنیا، کویت، قرقیزستان، لبنان، مراکش، نیجریه، عمان، پاکستان، رومانی، سنگال، آفریقای جنوبی، سوریه، لیبی، روسیه و ساحل عاج حضور دارند که با توجه به فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی، این نمایشگاه می تواند بستر مناسبی برای تعامل اقتصادی شرکت های ایرانی فعال از جمله حوزه فناوری اطلاعات، باشد.