بازدید رئیس پلیس راهور ناجا از وضعیت ایمنی آزادراه تهران – شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سردار سیدکمال هادیانفر به همراه جمعی از مسئولان راهور، از قطعه اول آزادراه تهران – شمال بازدید کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه این بازدید گفت: یکی از محورهای پرتراکم کشور، محور تهران به شمال است، که تا قبل از افتتاح این آزادراه از ۴ محور تردد صورت می‌گرفت و در ایام خاص و پیک ترافیک نظیر تعطیلات بیش از سه میلیون تردد رفت و برگشت را تجربه می‌کرد که مشکلات عدیده ای را در بخش ترافیک به وجود می‌آورد. الحمدالله با تلاش‌هایی که صورت گرفته، این آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر در فاز اول به زودی افتتاح خواهد شد و فازهای ۲ و۳ هم در حال احداث است.

سردار هادیانفر ضمن تقدیر و تشکر از دولت و مسئولین امر در این خصوص گفت: درخواست ما از دولت این است که فاز ۲ هم همانند فاز ۱ وارد فاز اجرایی شود و کارگاه‌های راهسازی موجود به جای جمع آوری به فاز ۲ منتقل شود.

وی افزود: همکاران بنده از اول سال جاری و در طول این مدت بازدیدهای متعددی از این آزادراه داشتند که جدی ترین مسئله بعد از راه اندازی، ایمن سازی آزادراه و ایمنی تردد است به طوری که بهره برداری از این آزادراه قطعاً تسهیل کننده در تردد خواهد بود و بار ترافیک تهران – کرج و ورودی سد امیرکبیر کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: آنجه به عنوان چالش جدی در این آزادراه وجود دارد، بحث تلاقی آزادراه (رفت و برگشت) به شهرستانک است که باید برای آن چاره‌ای بیاندیشند که بار ترافیک در این نقطه نداشته باشیم.

سردار هادیانفر در خصوص ظرفیت تردد قطعه اول آزادراه گفت: روزانه بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تردد می‌تواند در قطعه اول صورت پذیرد، در روزهای عادی مشکلی در این خصوص وجود ندارد، اما بیشترین نگرانی ما در ایام پیک ترافیک است و در نقطه تلاقی آزادراه به شهرستانک و تونل شماره ۱۶ که طول آن به ۵ کیلومتر می‌رسد است.

وی در خصوص زمان بهره برداری فاز اول آزادراه هم گفت: همه اراده شأن بر این است که انشاالله در اسفند ماه سال جاری و قبل از نوروز ۹۹ مورد بهره برداری قرار بگیرد.