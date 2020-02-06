روزبه چشمی: داور بازی را اداره کرد/ اوساگونا باید اخراج می شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه چشمی در پایان دیدار استقلال و پرسپولیس گفت: بعد از بازی هیچ اتفاق و بحثی بین ما پیش نیامد و هر صحبتی هم بود در خصوص بازی و نتایج آن بود. ما از این مساوی ناراحت بودیم و کاملا هم طبیعی بود که اعصابمان بابت این مساوی ناراحت باشد.

وی افزود: من از برخی از بازیکنان پرسپولیس و مصاحبه‌های قبل از بازی آنها ناراحت هستم که پیش از بازی مصاحبه می‌کردند و می‌گفتند حتما برنده‌ایم، چاره‌ای جز پیروزی نداریم و مصاحبه‌هایی از این قبیل. خدا را شکر که تصاویر بعد از سوت پایان بازی نشان داد کدام تیم از تساوی خوشحال بود و کدام تیم ناراحت.

چشمی در خصوص امتیازاتی که از صدر جدول عقب هستند گفت: تا پایان مسابقات راه زیادی باقی است و برای جبران این امتیازات عقب افتاده هم فرصت باقی است. از این بابت نگرانی نداریم.

مدافع آبی پوشان در خصوص داوری بازی گفت: دکتر حیدری انسان بسیار متشخصی و داور خیلی خوبی هستند. اما درخواست من از کارشناسان داوری این است که فقط صحنه‌های مهم در محوطه جریمه را نقد نکنند. در یک بازی کلی صحنه در میانه‌های زمین است که اشتباهات ریز در آن می تواند جریان بازی را تغییر دهد.

بازیکن استقلال تصریح کرد: آقای حیدری تمام صحنه‌های پنجاه-پنجاه در میانه میدان را به سود پرسپولیس سوت زد که این باعث شد آنها از فشار خارج شده و ما تحت فشار قرار گیریم.

وی با تاکید بر این که اوساگونا باید اخراج می شد بیان داشت: او در نیمه اول توپ را به سمت هواداران ما شوت کرد که حتما باید اخطار می‌گرفت. اگر آن اخطار را می‌گرفت، در دقیقه ۶۰ که اخطار دوم را گرفت باید اخراج می شد و آن وقت پرسپولیس با یک بازیکن کمتر نمی توانست فشار بیاورد.