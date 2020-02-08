سعید بیگی پیشکسوت فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به لطف خدا در ایران بیش از ۸۰ میلیون کارشناس در امر فوتبال داریم و مردم همه از جزئیات، شرایط و پشت پرده فوتبال آگاهند و مثل سابق نیست که عده‌ای بگویند فوتبال را ما می‌فهمیم و مردم نه؛ از شنیدن انتخاب اسکوچیچ برای هدایت تیم ملی بسیار تعجب کردم چون با هیچ معیاری او در حد جایگاهی که کسب کرده، نیست.

وی افزود: اسکوچیچ به نیمکت تیم ملی ایران شخصیت و وزن نمی‌دهد بلکه خودش از نیمکت تیم ملی شخصیت و وزن می‌گیرد. متأسفم فوتبال ما به جایی رسیده که از کی روش به اسکوچیچ رسیدیم.

پیشکسوت فوتبال ایران در خصوص دربی ۹۲، تصریح کرد: بازی خوب و تماشاگر پسند بود اما تیم استقلال می‌توانست پیروز میدان باشد که متأسفانه اینگونه نشد.

بیگی در ادامه گفت: نیمکت دو تیم نتیجه بازی را تعیین کرد. واقعیت این است که پرسپولیس نیمکتی پر از بازیکن داشت اما دست فرهاد مجیدی برای تعویض کاملاً بسته بودو بازیکنی نداشت که به عنوان بازیکن جانشین به زمین بفرستد و خیالش راحت باشد.

وی خاطرنشان کرد: استقلال ۵-۶ بازیکن مصدوم برای این بازی داشت که حتی یکی از آنها روی نیمکت حضور داشت، قدر مسلم استقلال برنده این مسابقه بود.