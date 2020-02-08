برگزاری مسابقات کشتی فرنگی چندجانبه در آبادان/حضور ۱۵۸ کشتی گیر

میلاد قلاوند در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات با حضور تیم‌هایی از منطقه آزاد اروند، قم، ماهشهر، شیراز، گناوه، بوشهر، رامهرمز، بهبهان، ایذه و اهواز در مجموعه ورزشی شادروان دهداری برگزار شد.

وی عنوان کرد: مسابقات یاد شده با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند، سرپرست شهرداری آبادان، مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند و رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان به کار خود ادامه داد.

این مقام مسئول در خصوص تیم‌های برتر جام ذوالفقار بیان کرد: تیم منطقه آزاد اروند با ۲۳۵ امتیاز به مقام اول رسید و تیم فرهنگسرای لاله شیراز با ۲۳۰ امتیاز مقام دوم را کسب کرد و تیم خانه کشتی استان قم هم ۱۸۹ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

قلاوند عنوان کرد: در پایان مسابقات به تیم‌های برتر جوایزی اهدا شد.