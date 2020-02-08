به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ دسته اول با انجام همزمان ۹ بازی از ساعت ۱۴ امروز آغاز شد و در پایان رقابتهای امروز، مس رفسنجان با یک پیروزی دیگر نه تنها به صدرنشینی اش ادامه داد، بلکه باتوجه به شکست گل ریحان فاصله اش را با تعقیب کنندگانش افزایش داد.

عجیب ترین نتیجه این هفته شکست سنگین فجر سپاسی مقابل آرمان گهر بود. سپاسی که در نیم فصل اول یک مدعی برای صعود بود، با آغاز نیم فصل دوم روی نوار ناکامی گام برداشت و امروز در سیرجان شکست سنگینی مقابل آرمان گهر تحمل کرد و با ۴ گل مقابل این تیم تن به شکست داد.

گل ریحان در حالی که با ۲ گل از میزبانش داماش عقب افتاده بود، در نهایت با نتیجه ۲ بر یک شکست را پذیرفت که این دومین شکست این تیم است.

مس رفسنجان در ادامه پیروزی های خود امروز توانست در تبریز تیم شهرداری این شهر را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت نماید. سرخ پوشان نیز در خانه با نتیجه ۲ بر یک از سد بادران گذشت تا برنده دربی امروز شهر تهران باشد.

خوشه طلایی هم که با محمود فکری نتایج خوبی می گیرد، در بابل تیم غول کُش رایکا را با یک گل شکست داد تا به رده دوم جدول صعود کند. استقلال خوزستان هم با امیر خلیفه اصل توانست در تهران تیم نیروی زمینی را با یک گل شکست دهد.

در هفته بیست و سوم ۳ بازی نیز بدون گل به پایان رسید. ملوان مقابل مس کرمان، قشقایی مقابل ملوان و آلومینیوم مقابل سپیدرود بازیهایی بودند که با نتیجه صفر-صفر به پایان رسید.

خلاصه نتایج هفته بیست و سوم لیگ دسته اول؛

* آرمان گهر ۴ - فجر سپاسی صفر

* قشقایی شیراز صفر - نود ارومیه صفر

* ملوان صفر - مس کرمان صفر

* داماش گیلان ۲ -گل ریحان ۱

* شهرداری تبریز صفر - مس رفسنجان ۳

* سرخ پوشان پاکدشت ۲ - بادران یک

* رایکا بابل صفر - خوشه طلایی ساوه یک

* آلومینیوم اراک صفر - سپیدرود رشت صفر

* نیروی زمینی یک - استقلال خوزستان یک

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته بیست و سوم