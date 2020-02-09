مراجعه بیش از ۲ میلیون نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، میثم حجتی پور امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از مراجعه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به مراکز درمانی تأمین اجتماعی کرمانشاه طی ۹ ماهه امسال خبر داد و اظهار داشت: این رقم نسبت به استاندارد ۵ برابر بیشتر است و با تهیه بسته فرهنگی به دنبال کاهش این مراجعات هستیم.

وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون نزدیک به ۳۷۰ میلیارد تومان برای بیمه شدگان در بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در کرمانشاه حدود ۷۷۰ هزار نفر است، خاطرنشان کرد: این آمار ۳۹ درصد جمعیت استان است.

این مسئول ادامه داد: همچنین طی مدت مذکور بیش از ۳۵۰۰ زایمان در بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه انجام شده که معادل یک سوم موالید استان است.

حجتی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص توسعه اورژانس بیمارستان شهدا کرمانشاه گفت: این بیمارستان یکی از مهم‌ترین اورژانس‌های استان است و از همین رو برنامه‌ای برای توسعه آن با هدف بهبود ارائه خدمات در نظر گرفتیم و تا کنون مطالعات اولیه آن انجام گرفته است و از سال ۹۹ عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر ۲ بیمارستان و ۷ مرکز درمانی درمانگاهی داریم که ۳ مرکز آن در سنقر، پاوه و جوانرود طی ۲ سال اخیر به این مجموعه اضافه شده است.

نوبت گیری یکی از بزرگترین چالش‌های حوزه درمان است

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه اشاره‌ای به وضعیت تخت‌های بیمارستانی حوزه درمان داشت و خاطر نشان کرد: هم اکنون ۲۱۲ تخت فعال داریم و همچنین با بهره برداری از ۲ مرکز درمانی جدید ۲۹ درصد افزایش مراکز درمانی داشتیم.

این مسئول نوبت گیری را یکی از بزرگترین چالش‌های حوزه درمان عنوان کرد و گفت: با افتتاح سامانه یکپارچه نوبت دهی در دهه فجر امسال با شماره ۴ رقمی ۴۶۴۶ نوبت دهی برای تمام استان راه‌اندازی خواهد شد و به این ترتیب مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی کاهش می‌یابد.

وی در خصوص راه اندازی طرح نسخه الکترونیکی گفت: این سازمان از یکسال گذشته بحث الکترونیکی کردن نسخ پزشکی را با طرف‌های قرارداد استارت زد و از مهر ماه ۹۷ تا کنون حدود ۱۰۰ هزار نسخه الکترونیکی در استان صادر شده است و به این لحاظ رتبه نهم کشور را کسب کردیم.

حجتی پور عنوان کرد: روند پرداخت بدهی به مراکز طرف قرارداد نسبت گذشته بسیار بهتر شده است و در بیمارستان‌های دانشگاهی پرداخت‌ها به روز است.