وزیر کشور از پروژه همت بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح دوشنبه در نهمین روز از دهه مبارک فجر با حضور در محل پروژه ادامه آزادراه شهید همت در البرز روند پیشرفت این پروژه مهم راه سازی در استان را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.

با بهره برداری از این پروژه تکمیل کریدور بین المللی شرق - غرب، روان سازی و کاهش ترافیک روزانه محور تهران - کرج، تسهیل دسترسی اهالی شمال کرج به استان‌های شمالی و تهران از محور جدید، کاهش بار ترافیکی با اتصال محور جدید به جاده چالوس و کلاک در دو مسیر رفت و برگشت، کاهش زمان تأخیر مسافرین به مقصد شمال و افزایش ایمنی عبور و سرعت وسایل نقلیه عبوری کاهش آلودگی هوا محقق می‌شود.

طول مسیر پروژه ۶/۱۴ کیلومتر با ۲۹ دستگاه پل تیپ با دهانه ۱۰۲ متر، ۸ دستگاه پل خاص با دهانه ۱۹۹ متر، ۲ دستگاه تونل با طول ۱۰۷۶ متر هر تونل ۵۳۸ متر است.

گفتنی است؛ این پروژه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.