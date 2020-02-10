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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

به مناسبت دهه فجر؛

۲۰ طرح عمرانی در بخش کاکی افتتاح و اجرا شد

۲۰ طرح عمرانی در بخش کاکی افتتاح و اجرا شد

دشتی- به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر ۲۰ طرح عمرانی با اعتبار بالغ بر ۹۱ میلیارد ریال در بخش کاکی افتتاح و اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار دشتی صبح دوشنبه در آئین افتتاح این پروژه‌ها اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل طرح هادی در روستاهای بنیاد، تلخو، علی آباد، ناصری و مرحبایی به مساحت ۲۴ هزار و۵۰۰ متر مربع است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: چندین طرح عمران شهری در بادوله و کاکی نیز افتتاح و اجرا شد.

نادری اضافه کرد: این پروژه‌ها شامل دفع آب‌های سطحی، بهسازی معابر، روشنایی و ساخت و نصب تمثال شهدا از مهمترین این پروژه‌ها است.

وی ادامه داد: در دهه فجر بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال در بخش کاکی پروژه افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

کد مطلب 4849322

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