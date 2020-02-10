آرژانتین با شکست برزیل قهرمان فوتسال آمریکای لاتین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال جام ملت های آمریکای لاتین بامداد امروز برگزار شد و در نهایت تیم آرژانتین به عنوان قهرمانی رسید.

در این مسابقات که به میزبانی برزیل برگزار می شد، آرژانتین در فینال موفق شد برزیل را با نتیجه ۳ بر یک شکست بدهد و برای دومین بار عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند. در دوره گذشته این بازی ها برزیل قهرمان شده بود ولی این تیم نتوانست در خانه خود از عنوان قهرمانی اش دفاع کند.



صحنه ای از دیدار آرژانتین و برزیل

در دیدار رده بندی هم پاراگوئه با نتیجه ۶ بر ۲ ونزوئلا را شکست داد و سوم شد.

آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و ونزوئلا جواز حضور در مسابقات جام جهانی فوتسال را از منطقه آمریکای لاتین کسب کرده اند. ونزوئلا برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد.

کلمبیا که میزبان دوره گذشته جام جهانی فوتسال بود، از راهیابی به دوره بعدی این مسابقات بازمانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال از ۲۲ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۹ با حضور ۲۴ تیم به میزبانی کشور لیتوانی برگزار می‌شود.

علاوه بر لیتوانی تاکنون کشورهای پرتغال، اسپانیا، روسیه و قزاقستان (اروپا)، مصر، مراکش و آنگولا (آفریقا)، جزایر سلیمان (اقیانوسیه)، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و پاراگوئه (آمریکای لاتین) جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده اند.

مسابقات انتخابی قاره آسیا و کونکاکاف هنوز برگزار نشده است. دو تیم دیگر هم بعد از برگزاری مرحله پلی آف اروپا، راهی جام جهانی می شوند.