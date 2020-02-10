علت افت شاخص درمعاملات امروز بازار سهام چه بود؟

نوید اختری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افت ۷ هزار واحدی شاخص بورس تهران در معاملات امروز، دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ گفت: بازار بورس، هر روز با افزایش ارزش و حجم معاملات مواجه است؛ به نحوی که قیمت سهام نیز به تناسب آن بالا رفته است.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: به موازات رشدی که طی ماه‌های اخیر در بازار سرمایه رخ داده، نباید انتظار داشت که هر روز، بازار سبزپوش باشد و قیمت‌ها مدام افزایش پیدا کند؛ چراکه این برداشت و تفکر صحیحی نیست؛ بلکه مروری بر عملکرد بازار نشانگر آن است که قیمت سهام نقد شونده و گروه پالایشی، خودرویی، فلزی و معدنی رشد مناسبی را ظرف ماه‌های گذشته طی کرده‌اند؛ پس اصلاح‌های قیمتی، ذات بازار سرمایه است و سرمایه‌گذاران نباید به خود ترسی راه دهند که این افت قیمت‌ها، شروع ریزش بازار خواهد بود؛ بلکه باید توجه داشت که هر بالا رفتنی، یک میزان اصلاح قیمتی، نفس گیری بازار و کسب انرژی را برای تداوم مسیر لازم دارد تا بتواند رشد قیمتها را در پی داشته باشد.

وی تصریح کرد: بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاران و سهامداران نباید نگران روند آتی بازار باشند؛ چراکه ارزش و حجم معاملات در بازار سرمایه باید ملاک تصمیم گیری قرار گیرد؛ به خصوص اینکه ارزش امروز بازار معاملات ٥٠٠٠ تا ٦٠٠٠ میلیارد تومان است؛ در حالی که اکنون بازار دارای ورود نقدینگی خوبی است و مردم مشتاقانه به بازار سرمایه وارد شده‌اند؛ به نحوی که ارزش معاملات دو برابر شده است.

اختری زاده گفت: باید این طور برداشت کرد که بازار یک اصلاح قیمتی دارد و این اصلاح قیمتی ظرف دو تا سه روز ممکن است ادامه داشته باشد؛ اما مجدد شاخص به مدار رشد قیمتی برمی‌گردد؛ به خصوص اینکه دلار، با رشد مواجه بوده و عموماً محور مناسبی برای برخی صنایع بورسی است؛ ضمن اینکه نقد شونده بازار نیز در گروه‌های پالایشی، معدنی، فلزی و خودرویی بالا بوده و این رسته‌ها جزو گزینه‌های خوب سرمایه گذاران هستند؛ پس سهامداران نباید ترس از این داشته باشند که اصلاح قیمتی صورت بگیرد.

وی افزود: تحلیل ما این است که بازار همچنان تا دو ماه بعد از عید و حتی تا اوایل تابستان سال بعد، ملایم رشد خواهد داشت که البته این رشد نه به قدرت و سرعت چند ماه اخیر است؛ ولی همچنان شاخص به صورت ملایم رو به بالا حرکت خواهد کرد. پس باید از فرصت‌های معاملاتی بازار استفاده کرد؛ چراکه بورس در بین بازارهای ارز، طلا و مسکن وضعیت مناسبی دارد و این اطمینان خاطر باید از سوی سرمایه‌گذاران برای پربازده بودن آن حاصل شود.