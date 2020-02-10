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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۰۴

استاندار تهران خبر داد؛

استقرار دانشگاه فرهنگیان در شهر گلستان

استقرار دانشگاه فرهنگیان در شهر گلستان

بهارستان- استاندار تهران از استقرار دانشگاه فرهنگیان در شهر گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی شهر گلستان در شهرستان بهارستان طی سخنانی اظهار داشت: بهارستان در مقایسه با سنوات گذشته به سرعت مسیر توسعه و رشد را طی می‌کند.

استاندار تهران با بیان اینکه در دهه فجر امسال طرح‌های افتتاحی شهرستان بهارستان با اعتباری بالغ بر ۳۹۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۵۶۰ نفر صورت گرفته است افزود: طرح‌های افتتاحیه شهرستان بهارستان در دهه فجر امسال در حد بالای استاندارد و مبتنی بر نیازسنجی مردم این شهرستان به بهره برداری رسیده است.

محسنی بندپی افزود: افتتاح این طرح‌ها مبین هدف گذاری صحیح مدیریت شهری و سیاست گزاری دقیق فرماندار این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه تعهد اشتغال در شهر بهارستان رشد چشمگیری داشته و با همت همه مسئولان شاهد رشدی ۲ برابری بیش از تعهد اشتغال این شهرستان بوده‌ایم گفت: این روند تا پایان سال جاری روندی فزاینده خواهد داشت.

استاندار تهران در ادامه از استقرار دانشگاه فرهنگیان در شهر گلستان خبر داد و عنوان داشت: با هماهنگی با رئیس دانشگاه فرهنگیان مقرر شد تا واحد این دانشگاه در شهر گلستان احداث شود.

محسنی بندپی در خصوص برگزاری انتخابات نیز گفت: حضور هر چه پر رنگ و با شکوه مردم در انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

کد مطلب 4849583

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