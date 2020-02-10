به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی شهر گلستان در شهرستان بهارستان طی سخنانی اظهار داشت: بهارستان در مقایسه با سنوات گذشته به سرعت مسیر توسعه و رشد را طی میکند.
استاندار تهران با بیان اینکه در دهه فجر امسال طرحهای افتتاحی شهرستان بهارستان با اعتباری بالغ بر ۳۹۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۵۶۰ نفر صورت گرفته است افزود: طرحهای افتتاحیه شهرستان بهارستان در دهه فجر امسال در حد بالای استاندارد و مبتنی بر نیازسنجی مردم این شهرستان به بهره برداری رسیده است.
محسنی بندپی افزود: افتتاح این طرحها مبین هدف گذاری صحیح مدیریت شهری و سیاست گزاری دقیق فرماندار این شهرستان است.
وی با اشاره به اینکه تعهد اشتغال در شهر بهارستان رشد چشمگیری داشته و با همت همه مسئولان شاهد رشدی ۲ برابری بیش از تعهد اشتغال این شهرستان بودهایم گفت: این روند تا پایان سال جاری روندی فزاینده خواهد داشت.
استاندار تهران در ادامه از استقرار دانشگاه فرهنگیان در شهر گلستان خبر داد و عنوان داشت: با هماهنگی با رئیس دانشگاه فرهنگیان مقرر شد تا واحد این دانشگاه در شهر گلستان احداث شود.
محسنی بندپی در خصوص برگزاری انتخابات نیز گفت: حضور هر چه پر رنگ و با شکوه مردم در انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد.
نظر شما