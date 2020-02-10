رونمایی از اولین و تنها کتاب شیرآلات بهداشتی و کاهش مصرف آب

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین و تنها کتاب شیرآلات بهداشتی و کاهش مصرف آب روز یک‌شنبه ۲۰ بهمن ماه با حضور سمیه قره داغی، مدیرعامل شرکت «شیرآلات شودر»، مهدی طباطبایی، دبیر انجمن صنعت تأسیسات، دکتر شهرام دلفانی رئیس بخش تأسیسات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و وحید دوستی مؤلف کتاب و مشاور فنی محصول از کتاب شیرآلات بهداشتی و کاهش مصرف آب در خانه کارمان رونمایی شد.



کتاب شیرآلات بهداشتی و کاهش مصرف آب تألیف وحید دوستی با حمایت شرکت «شیرآلات شودر» و در زمینه‏ نحوه‏ تولید، نصب و نگهداری شیرآلات بهداشتی و پرداختن به ضرورت استفاده از کاهنده‌های مصرف که از مهم‌ترین عوامل بهینه‌سازی مصرف آب هستند، ‬ تألیف شده است.

با پیشرفت تکنولوژی، گرچه نیازهای اولیه‏ انسان به منابع حیاتی، دستخوش تغییرات زیادی شده است اما نیاز به برخی از آنها، نه تنها کم نشده بلکه با گذر زمان و رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی و بهبود خدمات بهداشتی، بیش از پیش و به طور روز افزون در زندگی انسان افزایش پیدا کرده است. یکی ازمهمترین این نیازها، نیاز انسان و طبیعت به آب است که زندگی همه‌‏ موجودات این کره‏‬ خاکی، به حضور و تداوم وجودش وابسته است.

در ابتدای برنامه دکتر شهرام دلفانی، توجه به فرهنگ‌سازی در مصرف آب و مشکلات آب‌رسانی در کشور را موضوع مهمی برشمرد و از مؤلف این کتاب برای پرداختن به این موضوع و نوع نگاه کاربردی کتاب تقدیر کرد.

سپس سمیه قره داغی، مدیرعامل شرکت «شیرآلات شودر» با اشاره به اهمیت و نیاز پرداختن به مقوله کاهش مصرف آب، حمایت از تألیف این کتاب را هم راستا با فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی برند شودر خواند.

شودر به عنوان شرکتی فعال در تولید شیرآلات و در راستای مسئولیت اجتماعی برند و ارتقای مصرف صحیح و نگه‏داری از سرمایه‏ی بدون جایگزین آب، اقدام به انتشار این کتاب کرده است. در کتاب شیرآلات بهداشتی و کاهش مصرف آب به نوین‌سازی صنعت و بهبود کیفیت تولید به عنوان راهی مناسب و مؤثر برای برون‌رفت از معضل کمبود آب پرداخته شده است.

در بخش دیگری از مراسم رونمایی از کتاب شیرآلات بهداشتی و کاهش مصرف آب، مهدی طباطبایی، دبیر انجمن صنعت تأسیسات ضمن تشکر از مؤلف کتاب و قدرانی از برند شودر برای ورود به حوزه نشر کتب و مستندات استاندارد، به اهمیت این موضوع در بالا بردن سطح استاندارد در ساختمان و مسکن پرداخت. در ادامه نیز وحید دوستی در ارتباط با تألیف این کتاب گفت که چالش‌های بسیاری در تألیف این کتاب به عنوان کتاب جامع و مرجع وجود داشت. وی دغدغه اصلی در نگارش این اثر را کاربردی بودن محتوای آن برای جامعه مهندسین، نصابان و متخصصین تأسیسات اعلام کرد.

در پایان این مراسم، رضا قره داغی، رئیس‌هیات مدیره برند شودر در مورد اهمیت نصب فنی شیرآلات بهداشتی و در نهایت رضایت مصرف‌کننده نهایی برای حاضرین توضیحاتی ارائه داد.