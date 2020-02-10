دومین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که با حضور معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر کل محترم فرهنگی و مدیر کل تشکل‌های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی عصر دوشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز برگزار شد، حجت الاسلام سید هاشم الحیدری از رهبران جبهه مقاومت عراق و دکتر حسین اکبری معاون دبیر کل جبهه جهانی بیداری اسلامی حضور یافتند.

محمدکاظم کاوه پیش‌قدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در این مراسم با اشاره به چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی گفت: خط مقاومت در مسیر تاریخ همواره استوار و مسیر آزمایش بوده است.

وی ادامه داد: مسیر مقاومت، راه بشر الصابرین است و مشخص می‌کند چه کسانی ایستاده‌اند و چه کسانی دچار تزلزل می‌شوند.

رئیس دانشگاه آزاد استان فارس بیان کرد: خوشحالیم دو ملت مسلمان ایران و عراق در یک همدلی پس از سال‌هایی که استکبار جنگ ایجاد کرده بود به همسویی رسیده‌اند و دو نماد بزرگ از ایثار و پایداری و جهاد با نفس به مردم معرفی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دومین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، ۴ نشست تخصصی ویژه روحانیون و مبلغین دینی، دبیران هم اندیشی بسیج دانشجویی، دبیران گروه معارف دانشگاه آزاد و نشستی با حضور ۱۲۰ فعال دانشجویی در حوزه فرهنگی برگزار شد.