جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون دمای هوا در گردنه‌های آوج ۹ درجه زیر صفر است اضافه کرد: با توجه به کاهش شدید دمای هوا، امشب شاهد یخبندان در راه‌های استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: با توجه به آغاز بارش برف و استقرار توده هوای سرد، در حال حاضر تمامی تیم‌های عملیاتی این اداره کل با استقرار در سطح راه‌های ارتباطی نسبت به برفروبی و نمک پاشی جاده‌ها اقدام کرده‌اند.

حق لطفی با تاکید بر خودداری مردم از سفرهای غیر ضروری ادامه داد: برای تردد در محورهای برف گیر و کوهستانی همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیر چرخ الزامی است و رانندگان باید نکات ایمنی را هنگام رانندگی در جاده‌های برفی رعایت کنند.

وی اظهار داشت: ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان با پدیده مه نیز رو به رو است به همین جهت توصیه می‌شود با توجه به لغزندگی سطح راه‌ها، مسافران برای عزیمت به این مناطق در صورت امکان سفر خود را به تأخیر انداخته و در صورت سفرهای ضروری ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، در جاده‌ها با سرعت پایین حرکت کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه مراتب را به راهداران مستقر در سطح جاده و یا پلیس اطلاع دهند.

۳۵۰ راهدار با ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات در راه‌های استان قزوین در آماده باش هستند.