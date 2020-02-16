عرضه ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی این هفته در بورس

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به ترتیب میعانات گازی، نفت سبک و نفت سنگین در رینگ بین المللی بورس انرژی عرضه خواهد شد، گفت: هر یک از این محصولات به میزان ۲ میلیون بشکه عرضه می‌شود. به عبارتی در مجموع در هفته جاری ۶ میلیون بشکه میعانات گازی، نفت سنگین و نفت سبک روانه رینگ بین المللی بورس انرژی می‌شود.

وی افزود: در قانون الزامی برای عرضه نفت خام و میعانات گازی در یک روز خاص از ماه وجود ندارد، اما برای آنکه پایداری و امنیت عرضه را حفظ کنیم، هفته چهارم هر ماه میعانات گازی، نفت سبک و سنگین را روانه بورس انرژی می‌کنیم.

این مقام مسؤول گفت: تاکنون ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام را از طریق رینگ بین المللی بورس انرژی به فروش رسانده‌ایم که همه این میزان در نیمه نخست سال جاری به فروش رفته است و تاکنون هیچ محموله میعانات گازی از این مجرا به فروش نرفته است.

تبیانیان برآیند شرایط فروش نفت و میعانات گازی در رینگ بین المللی بورس انرژی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری تغییراتی را در قیمت گذاری و عرضه انجام دادیم و اگر در راستای ایجاد جذابیت فروش نیاز به اصلاحاتی باشد انجام می‌دهیم. به طور کلی مذاکرات و مراجعاتی که برای خرید نفت از بورس وجود دارد حاکی از اوضاع مثبت این روند در آینده است. البته ماهیت فروش و صادرت نفت خام نسبت به فرآورده‌های نفتی متفاوت است.