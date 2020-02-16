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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۵:۴۲

نماینده شرکت نفت به مهر خبر داد

عرضه ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی این هفته در بورس

عرضه ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی این هفته در بورس

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در مجموع ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در رینگ بین المللی بورس انرژی عرضه خواهد شد.

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به ترتیب میعانات گازی، نفت سبک و نفت سنگین در رینگ بین المللی بورس انرژی عرضه خواهد شد، گفت: هر یک از این محصولات به میزان ۲ میلیون بشکه عرضه می‌شود. به عبارتی در مجموع در هفته جاری ۶ میلیون بشکه میعانات گازی، نفت سنگین و نفت سبک روانه رینگ بین المللی بورس انرژی می‌شود.

وی افزود: در قانون الزامی برای عرضه نفت خام و میعانات گازی در یک روز خاص از ماه وجود ندارد، اما برای آنکه پایداری و امنیت عرضه را حفظ کنیم، هفته چهارم هر ماه میعانات گازی، نفت سبک و سنگین را روانه بورس انرژی می‌کنیم.

این مقام مسؤول گفت: تاکنون ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام را از طریق رینگ بین المللی بورس انرژی به فروش رسانده‌ایم که همه این میزان در نیمه نخست سال جاری به فروش رفته است و تاکنون هیچ محموله میعانات گازی از این مجرا به فروش نرفته است.

تبیانیان برآیند شرایط فروش نفت و میعانات گازی در رینگ بین المللی بورس انرژی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری تغییراتی را در قیمت گذاری و عرضه انجام دادیم و اگر در راستای ایجاد جذابیت فروش نیاز به اصلاحاتی باشد انجام می‌دهیم. به طور کلی مذاکرات و مراجعاتی که برای خرید نفت از بورس وجود دارد حاکی از اوضاع مثبت این روند در آینده است. البته ماهیت فروش و صادرت نفت خام نسبت به فرآورده‌های نفتی متفاوت است.

کد مطلب 4853518

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