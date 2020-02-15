توضیحات «مادورو» درباره زمان بازداشت «گوایدو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا امروز شنبه در خصوص چرائی عدم بازداشت سرکرده شورشیان مورد حمایت غرب در این کشور اعلام کرد: زمان بازداشت «گوایدو» فرا نرسیده است؛ اما این روز می‌رسد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در این خصوص به خبرنگاران کشورش گفت که دادگاه های ونزوئلا هنوز دستور بازداشت «گوایدو» را صادر نکرده‌اند و لذا او تا کنون بازداشت نشده است.

«نیکلاس مادورو» هشدار داد روزی که سیستم قضایی ونزوئلا تصمیم به بازداشت و زندانی کردن او بگیرد، وی زندانی خواهد شد.

گفتنی است، سرکرده شورشیان مورد حمایت غرب در این کشور پیشتر به کودتای نافرجامی نیز علیه دولت قانونی و منتخب این کشور مبادرت ورزیده بود.

در همین رابطه، «خوان گوایدو» سرکرده شورشیان مورد حمایت غرب در ونزوئلا چندی پیش پس از بازگشت از دوره گردی آمریکائی- اروپائی خود با خشم مردم و کارکنان فرودگاه بین‌المللی «سیمون بولیوار» در کاراکاس مواجه شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سرکرده شورشیان مورد حمایت غرب در ونزوئلا که با نادیده گرفتن حکم دادگاه مبنی بر ممنوع‌الخروج بودن خود از ونزوئلا خارج و به کلمبیا، آمریکا، کانادا و چند کشور اروپائی سفر کرده بود، در بازگشت به ونزوئلا مجبور شد از میان معترضانی عبور کند که به حاصل سفر او که تحریم های جدیدی علیه کشورشان بود معترض بودند.

معترضان مردمی و کارکنان فرودگاه علیه وی فریاد می‌زدند: «گوایدو فاشسیت»، «از اینجا گمشو»، «قاتل.. قاتل»، «بی حیا»، «تو از کشور رفتی تا به ما حمله کنی»، «تو داری کشورت را می‌فروشی».

این در حالسیت که «خوان گوایدو» پیشتر اعلام کرده بود که پس از سفر به اروپا تلاش خواهد کرد که به کاراکاس بازگردد.

سرکرده شورشیان مورد حمایت غرب در ونزوئلا در خیانتی آشکار به کشورش در جمع نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل از این بلوک خواست تا از طریق تحریم، فشار به دولت «نیکلاس مادورو» نخست‌وزیر قانونی و منتخب کشورش را افزایش دهد.

وی در این باره گفته بود: خطر می‌کنم تا به کشورم بازگردم… اما بازگشت بی خطر نخواهد بود.