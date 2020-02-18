حسین الهام دبیر علمی نهمین دوره محفل هم‌اندیشی «سینما انقلاب و جایزه سینمایی ققنوس» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره‌این رویداد گفت: محفل سینما انقلاب با پیشینه‌ای که دارد هر سال با نوعی رویکرد گفتمانی نسبت به فیلم‌های جشنواره، عمل می‌کند به همین ترتیب سعی کرده ضمن تقویت این رویکرد، آن را ادامه بدهد.

وی افزود: ما سعی کرده‌ایم فیلم‌ها را از منظر گفتمان انقلاب اسلامی و دریچه علوم انسانی بررسی کنیم و جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ هم بر همین مبنا شکل می‌گیرد. البته با توجه به‌اینکه درباره فیلم‌های سینمایی صحبت می‌کنیم، مؤلفه‌های سینمایی هر اثر را هم مورد بررسی قرار می‌دهیم. امسال هم با توجه به شرایط خاصی که پیش آمده از سه محور هدف جنگ قرار گرفته‌ایم؛ از طرفی تحت‌تأثیر جنگ اقتصادی آمریکا هستیم، از طرفی جنگ فرهنگ رسانه‌ای به سمت ایران راه‌انداخته‌اند، جنگ نظامی هم از جمله تقابل‌های آن‌هاست که ما نشانه‌های آن را می‌بینیم. با توجه به‌این شرایط و لزوم بسط گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت در این شرایط، این مولفه‌ها را هم امسال به سینما انقلاب اضافه و سعی کردیم پررنگ‌تر به آن‌ها بپردازیم.

موازی‌کاری و تقابل با فجر نداریم

الهام عنوان کرد: ما با جشنواره فیلم فجر موازی کاری یا تقابل نداریم. برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر از دبیر گرفته تا هیأت داوران بر این باورند که آثار را به لحاظ محتوایی مورد قضاوت قرار نمی‌دهند. یعنی یک سری چارچوب‌های کلی دارند که ممکن است آن‌ها را رعایت کنند، اما به محتوا و گفتمان حاصل از آثار، کاری ندارند. ما به‌این موضوع به عنوان تقابل نگاه نمی‌کنیم بلکه از این منظر نگاه می‌کنیم که نسبت به وجه گفتمانی فیلم‌ها خلأ وجود دارد.

دبیر «ققنوس» ادامه داد: نمی‌شود گفت جشنواره‌ای در کشوری برگزار می‌شود که دید گفتمانی و سیاستگذاری محتوایی و حاکمیتی ندارد. ما از این جهت که دوستان وزارت ارشاد نمی‌خواهند به‌این خلأ بپردازند، سعی می‌کنیم به‌عنوان مکمل جشنواره فیلم فجر عمل و نظرات صاحبان نظران را در بحث‌های محتوایی و گفتمانی دریافت و منتشر کنیم و فیلم‌ها را از این منظر هم ببینیم.

وی افزود: جایزه ققنوس در ایام پر سروصدای فجر برگزار نمی‌شود. ما از این جهت فاصله‌گذاری کرده‌ایم که هم این حس تقابل از بین برود و هم اینکه بتوانیم در موقعیت بهتری صدای خودمان را برسانیم. تأثیر ققنوس بیشتر روی جامعه نخبگانی است. البته ما تلاش می‌کنیم هر سال با بدنه جامعه هم ارتباط برقرار کنیم ولی به هر حال در حد یک جایزه سینمایی که وابستگی به نهادی و ارگانی ندارد، توانسته‌ایم عمل و بدنه اجتماعی را با خود همراه کنیم.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: از سوی دیگر در اکران‌ها و اختتامیه ققنوس حضور افراد مختلفی را می‌بینیم. ضمن اینکه در نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌ها هم از همه طیف‌ها و دیدگاه‌های مختلف دعوت می‌کنیم که آن‌ها حضور پیدا کنند و درباره فیلم‌ها صحبت کنند. با این وجود لایه تأثیرگذاری ققنوس را روی نخبگان تعریف کرده‌ایم تا آنها با بدنه اجتماعی ارتباط بگیرند و به‌این ترتیب پیام جایزه ققنوس را به آن‌ها منتقل کنیم.

جشنواره فجر احترام خودش را نگه نداشت

الهام با اشاره به تحریم جشنواره فیلم فجر توسط هنرمندان اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر تحریم‌ها را به رسمیت نشناخت؛ از این جهت که اگر برای جشنواره اهمیت داشت که کسی به آن بی احترامی و پشت می‌کند، به تحریم‌کنندگان جایزه نمی‌داد یا آن‌ها را در میان نامزدها قرار نمی‌داد. به همین دلیل ما نزدیکی‌ای به جشنواره نداریم چون فجر خودش احترام خودش را نگه نداشت و هیأت داوران سعی کردند روی موضع بررسی تکنیکی و فرمی فیلم‌ها باقی بمانند و از این جهت به گفتمان ققنوس نزدیک نشدند.

دبیر علمی نهمین دوره محفل هم‌اندیشی «سینما انقلاب و جایزه سینمایی ققنوس» در پایان درباره استقبال از این رویداد گفت: با وجود اینکه اکران‌های ما از نیمه روز آغاز می‌شود، استقبال خوبی از سوی مردم می‌شود ضمن اینکه در پایان روز و فیلم‌های مهمتر این استقبال قوت می‌گیرد. درباره جلسات نقد و بررسی و سخنرانی هم باید بگویم که نسبت به‌این جلسات هم اقبال خوبی صورت گرفته است.