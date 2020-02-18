۳۸ روستای استان کردستان در محاصره برف قرار دارند

دانش زندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بارش برف در طول ۴۸ ساعت گذشته باعث شد تا تردد در بسیاری از جاده های بین شهری و روستایی با مشکل مواجه شود که حضور به موقع عوامل راهداری مانع از مسدود شدن راه های اصلی در کردستان شد.

وی افزود: علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته به صورت شبانه روزی، حجم قابل توجهی عملیات برفروبی در محورهای روستایی در کردستان انجام شد اما با توجه به کولاک و یخبندان راه ارتباطی ۳۸ روستا هنوز هم مسدود است که در تلاش برای بازگشایی مسیرهای این روستاها نیز هستیم.

رئیس مرکز مدیریت راه های کردستان ادامه داد: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ محور شریانی و غیر شریانی درگیر عملیات راهداری بوده به طوری که در این مدت شش هزار و ۶۸۵ کیلومتر باند مسیرهای بین شهری برفروبی شده است.

زندی یادآور شد: همچنین در این مدت عملیات رهاسازی ۷۹ دستگاه خودرو، اصلاح تابلو و علائم جاده ای توسط ۲۳۷ نفر از عوامل راهداری با استفاده از ۱۳۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در سطح جاده های بین شهری انجام شده است.

وی بیان کرد: در راه های روستایی نیز در این مدت عملیات برفروبی ۷۷۵ کیلومتر باند با استفاده از ۷۶ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با بهره گیری از ۹۹ نفر از عوامل راهداری انجام شده است.