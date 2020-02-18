بیرجند میزبان اردوی تمرینی تیم ملی والیبال افغانستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عزیزی صبح سه‌شنبه در نشست‌خبری اظهارکرد: از امروز ۲۹ بهمن‌ماه به مدت سه هفته تیم ملی والیبال افغانستان اردویی را در ایران به میزبانی خراسان‌جنوبی جهت تمرینات آماده‌سازی خواهد داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: این تمرینات آماده‌سازی جهت شرکت در مسابقات آسیای میانه (آسیای مرکزی) با حضور ۹ کشور برگزار می‌شود.

عزیزی ادامه‌داد: این هشت کشور شامل افغانستان، بنگلادش، نپال، تاجیکستان، ازبکستان، بوتان، قرقیزستان، ترکمنستان و مالدیو است که در صورت موفقیت در این مسابقات تیم ملی والیبال افغانستان به مراحل بالاتر صعود خواهد کرد.

وی یادآور شد: بر اساس توصیه استاندار خراسان‌جنوبی میزبانی استان از تیم‌های ملی خارجی در راستای دیپلماسی عمومی و معرفی ظرفیت‌های مختلف فرهنگی و گردشگری این منطقه صورت می‌گیرد که بسیار ارزشمند است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی با بیان اینکه بعد از سه هفته تمرین جام مرزداران را در بیرجند برگزار خواهیم‌کرد، گفت: این جام با حضور تیم منتخب خراسان‌جنوبی، تیم ملی افغانستان، تیم ملی بنگلادش و تیم منتخب استان خراسان‌رضوی و یا سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

سید نعمت مشتاق، مسئول تیم ملی والیبال افغانستان نیز در این نشست ضمن تشکر از دولت جمهوری اسلامی و میزبانی مردم خراسان‌جنوبی و فدراسیون والیبال اظهارکرد: تیم ملی والیبال افغانستان از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را به صورت رسمی و جدی آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه به واسطه امکانات کم در کشور خودمان هنوز به جایگاه مد نظر در ورزش والیبال نرسیده‌ایم، بیان‌کرد: در تیم ملی والیبال افغانستان ورزشکارانی از ۳۴ ولایت این کشور حضور دارند که نشان از استعدادهای ورزشی کشور ما است.

شعیب عزیزی مربی تیم ملی والیبال افغانستان نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه تیم ملی افغانستان فعالیت‌های خود را با شعار «تیم ملی افغانستان سفیران صلح و دوستی» پیگیری می‌کند، ادامه‌داد: هدف نیز این است که از طریق ورزش به همه آگاهی بدهیم که از ناامنی و جنگ خسته و خواهان صلح و دوستی هستیم.

مربی تیم ملی والیبال افغانستان بیان‌کرد: چند وقت پیش در کشور ما یک مکان ورزش هدف ناامنی‌ها قرار گرفت در حالی که اصولاً در ورزشکاران در مسائل سیاسی بی طرف هستند و باید تحت هر شرایطی امنیت آنان حفظ شود.

عزیزی یادآورشد: از آنجایی که خبرنگاران در کشور ما (کشور افغانستان) آزادی بیان دارند در برنامه‌های خبری با این شعار حاضر می‌شویم تا پیام خود را از طریق خبرنگاران به گوش همه مردم برسانیم.