۳۰هزار معتاد متجاهر در پایتخت جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در همایش بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر در منطقه شوش، مولوی و هرندی گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم اقدامات خوبی انجام دهیم در منطقه شوش موادی و هرندی طرح از ۷ بهمن ماه سال ۹۷ آغاز شد و اقدامات خوبی توسط پلیس پیشگیری و سرکلانتری های ششم و هفتم انجام شد.

وی ادامه داد: ۳۰ هزار معتاد متجاهر از این منطقه در این مدت جمع آوری شده است و بیش از ۶ میلیارد تومان برای بازپروری و درمان و اقدامات تربیتی این افراد هزینه شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: همچنین ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در جنوب تهران که حدود ۲۰۰ زن معتاد متجاهر در منطقه شوش، مولوی و هرندی بودند؛ ۴۵ نفر قاچاقچی مواد مخدر و ۶۵۰۰ خرده فروش دستگیر شده‌اند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: ۳۲۴ حکم ورود به منزل داشتیم و ۹۰ باب مسکونی پلمپ شده است از سال گذشته ۵۴۰ کیلو انواع مواد مخدر و ۱۹۲ لیتر مشروبات الکی کشف شده است و شاهد سرقت در این منطقه را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر در ۲۰ روز گذشته تصریح کرد: ۸۴۲ معتاد متجاهر در مدت ۲۰ روز گذشته جمع آوری شده‌اند که اغلب معتادان منع پذیرش هستند در این مدت ۸ قاچاقچی و ۶۴ خرده فروش دستگیر شده‌اند.