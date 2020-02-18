به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر در این نشست که از سوی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد، گفت: تجربه‌های مادری در شهر امروز تهران بسیار متفاوت شده است. اگر می‌خواهیم مسائل و مشکلات جمعیتی را حل کنیم باید شناخت دقیقی از تجربه مادری امروز داشته باشیم.

وی با اشاره به ترس از بارداری در سه مرحله در مادران گفت: ترس در دوران قبل از بارداری به صورت ذهنی و در روابط خانوادگی و تسری آن به شهر و فضای عمومی جامعه و ناامیدی بروز می‌کند. این ناامیدی می‌تواند میزان فرزندآوری را پایین آورد. ترس از دست دادن شغل و ترس از چگونگی و تعیین نوع رابطه با همسر و خانواده بعد از فرزندآوری در این دسته قرار می‌گیرد که ناشی از ضعف‌های فردی و فقدان مهارت‌های فردی است که به آن هوش هیجانی می‌گویند.

وی ادامه داد: در حین بارداری ترس از به دنیا آوردن فرزند معلول را داریم. هر چند امروزه مادران با آگاهی بیشتری در زمینه فرزندآوری مواجه اند اما این آگاهی‌ها ترسی مضاعف را درباره امکان معلول بودن فرزند در مادران ایجاد کرده است. تغییرات فیزیولوژیکی در دوران بارداری نیز باعث حساسیت بیشتر مادران می‌شود.

وی به ترس بعد از بارداری به عنوان سومین مرحله اشاره کرد و اظهار داشت: در این مرحله شرایط به مراتب سخت‌تر می‌شود چون در شرایط فعلی که زنان در سنین بالا بچه دار می‌شوند آمادگی مواجهه با فرزند را ندارند و حتی پدران نیز آمادگی رفتار با نوزاد را ندارند.

بهروز آذر تصریح کرد: اگر می‌خواهیم بدانیم که چطور باید این فرایند را تسهیل کنیم باید خانواده‌های توانمندی داشته باشیم و به عنوان جامعه زنان به هم کمک کنیم. همچنین به جز مادران، مادربزرگ‌ها، پدربزرگ‌ها و پدران نیز باید آماده مواجهه با این مسئله باشند. به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجربیات می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.

وی در پایان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در شهرداری تهران این امر را تسهیل کنیم و برای این کار سال آینده پاتوق‌های مادر و نوزاد را در سرای محلات ایجاد خواهیم کرد تا این افراد در کنار هم قرار گیرند.