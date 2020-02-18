آنکارا: اعزام نیرو به ادلب ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه درحالیکه نیروهای این کشور با نقض منشور ملل متحد به خاک سوریه تجاوز کرده‌اند، امروز سه شنبه در سخنانی ادعا کرد: خط مشی اصلی ما در ادلب بازگشت به اجرای توافق سوچی است.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص ادامه داد: تغییر محل استقرار پُست‌های دیده‌بانی کشور در ادلب مطرح نیست. کسی شک نداشته باشد که در صورت حمله به سربازان‌مان در ادلب با شدیدترین شکل ممکن پاسخ خواهیم داد.

وی در این باره مدعی شد: استحکامات و ارسال محموله‌های نظامی به منطقه برای حفاظت از غیرنظامیان در ادلب ادامه خواهد یافت. (در رابطه با مذاکرات با روسیه در مورد ادلب) تاکنون نتیجه مطلوبی از مذاکرات حاصل نشده است. ما برنامه و نقشه ارائه شده را نپذیرفتیم.

این درحالیست که ارتش سوریه در روزهای گذشته در نبرد با تروریست‌های تحت حمایت ترکیه در این کشور به ویژه در استان ادلب و غرب حلب به پیروزهای چشمگیری رسیده است.