به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی در بازدید از حوزه انتخابیه فردیس که روز چهارشنبه انجام شد، با اشاره به اینکه فضای استان البرز این روزها مملو از شور انتخابات است، اظهار کرد: فضا برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات روز دوم اسفند ماه آماده است.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق پیش‌بینی های انجام شده، مشارکت مردم در انتخابات بالا خواهد بود، اضافه کرد: پس از اعلام نهایی تأیید صلاحیت‌های داوطلبان حوزه‌های انتخابیه استان البرز، به نظر می‌رسد که حضور مردم پرشور خواهد بود.

استاندار البرز با اشاره به برگزاری نشست با لایه‌های مختلف جامعه البرز همچون سیاسی، اجتماعی، جوانان و غیره، تاکید کرد: با توجه به اینکه وضعیت کشور از سوی دشمنان در اضطرار است، تصریح کرد: ملت همیشه در صحنه با حضور پرشور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاسخ دندان شکنی به دشمنان خواهند داد.

شهبازی با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ شعبه اخذ رأی در استان البرز وجود دارد، گفت: فردیس دارای دو حوزه انتخابیه اصلی و ارامنه است و هیئت‌های اجرایی این شهرستان آماده برگزاری انتخابات در ۱۵۷ شعبه اخذ رأی هستند.

وی با بیان اینکه تدابیر کافی برای برگزاری منظم انتخابات اندیشیده شده است، گفت: خوشبختانه تعامل مطلوبی میان شورای تأمین این شهرستان برقرار است که موجب می‌شود شاهد خروجی مثبتی باشیم.

استاندار البرز افزود: امید داریم مردم با حضور پرشور خود در روز انتخابات، آرامش و امنیت را برای کشور به ارمغان آورند.