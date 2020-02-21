به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «المعلومه» عراق، بهروز دژبود مدیر برنامه بشار رسن اعلام کرد که خطر بزرگی از کرونا در ایران وجود ندارد.

دژبود گفت: وزارت بهداشت ایران چند مورد از بیماری کرونا را در بعضی از شهرها ثبت کرده است ولی این مسئله بزرگی نیست.

وی ادامه داد: لیگ ایران ادامه دارد و نشانه‌ای از به تعویق افتادن این مسابقات وجود ندارد. شهرهایی که کرونا در آن وجود دارد، در لیگ برتر تیم ندارند.

مدیر برنامه بشار رسن تاکید کرد: با موکلم بشار رسن صحبت کردم. اوضاع در تهران و اغلب شهرهای ایران عادی است و موضوع خیلی ترسناک نیست!