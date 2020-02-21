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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۱

عراقی‌ها پیگیر وضعیت «بشار رسن» بعد از اعلام رسمی کرونا در ایران

عراقی‌ها پیگیر وضعیت «بشار رسن» بعد از اعلام رسمی کرونا در ایران

مدیربرنامه بشار رسن هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید هیچ خطری این بازیکن را تهدید نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «المعلومه» عراق، بهروز دژبود مدیر برنامه بشار رسن اعلام کرد که خطر بزرگی از کرونا در ایران وجود ندارد.

دژبود گفت: وزارت بهداشت ایران چند مورد از بیماری کرونا را در بعضی از شهرها ثبت کرده است ولی این مسئله بزرگی نیست.

وی ادامه داد: لیگ ایران ادامه دارد و نشانه‌ای از به تعویق افتادن این مسابقات وجود ندارد. شهرهایی که کرونا در آن وجود دارد، در لیگ برتر تیم ندارند.

مدیر برنامه بشار رسن تاکید کرد: با موکلم بشار رسن صحبت کردم. اوضاع در تهران و اغلب شهرهای ایران عادی است و موضوع خیلی ترسناک نیست!

کد مطلب 4858268

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