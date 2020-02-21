به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو پیش از ظهر جمعه در جریان حضور در پای صندوق رأی در ساعت اولیه آغاز رأی گیری در حوزه انتخابیه اردبیل تصریح کرد: حضور پر شور مردم در انتخابات یکی دیگر از انتقام‌های سخت مردم به خاطر شهادت سردار قاسم سلیمانی است.

وی ادامه داد: در این مقطع زمانی که در تحریم اقتصادی از سوی دشمنان نظام و انقلاب قرار داریم، مشارکت بالا در انتخابات نقشه‌های آنان را نسبت به ملت نقش بر آب خواهد کرد.

استاندار اردبیل گفت: بعد از انقلاب اسلامی مردم از حق انتخاب بهره مند شده و در طول انقلاب در انتخاب مسئولان مشارکت می‌کنند.

بهنام جو استفاده از این حق را موجب وحدت ملی دانست و افزود: با مشارکت پرشور در انتخابات جهانیان وحدت و همدلی ملت ایران را مشاهده خواهند کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به حضور پرشور مردم در ساعت‌های اولیه انتخابات پای صندوق‌های رأی، این حضور پر حماسه را موجب یاس و نا امیدی دشمنان دانست.