۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۹

استاندار اردبیل:

مشارکت پرشور در انتخابات وحدت و همدلی ملت ایران را عیان می‌سازد

اردبیل - استاندار اردبیل گفت: با مشارکت پرشور آحاد مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، جهانیان وحدت و همدلی ملت ایران را مشاهده خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو پیش از ظهر جمعه در جریان حضور در پای صندوق رأی در ساعت اولیه آغاز رأی گیری در حوزه انتخابیه اردبیل تصریح کرد: حضور پر شور مردم در انتخابات یکی دیگر از انتقام‌های سخت مردم به خاطر شهادت سردار قاسم سلیمانی است.

وی ادامه داد: در این مقطع زمانی که در تحریم اقتصادی از سوی دشمنان نظام و انقلاب قرار داریم، مشارکت بالا در انتخابات نقشه‌های آنان را نسبت به ملت نقش بر آب خواهد کرد.

استاندار اردبیل گفت: بعد از انقلاب اسلامی مردم از حق انتخاب بهره مند شده و در طول انقلاب در انتخاب مسئولان مشارکت می‌کنند.

بهنام جو استفاده از این حق را موجب وحدت ملی دانست و افزود: با مشارکت پرشور در انتخابات جهانیان وحدت و همدلی ملت ایران را مشاهده خواهند کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به حضور پرشور مردم در ساعت‌های اولیه انتخابات پای صندوق‌های رأی، این حضور پر حماسه را موجب یاس و نا امیدی دشمنان دانست.

