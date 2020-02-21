اعلام وصول شکایت از بازیکن تراکتور در دادگاه عالی ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ذوب آهن ایران بعد از جدایی رضا شکاری بازیکن تیم فوتبال این باشگاه و حضور در باشگاه روبین کازان روسیه از وی شکایت کرد. ذوبی ها در زمان مدیریت سعید آذری، ابتدا از این بازیکن به فدراسیون فوتبال و سپس به دادگاه عالی ورزش برای گرفتن غرامت آموزشی و غرامت فسخ یکطرفه قرارداد شکایت کردند.

باشگاه ذوب آهن مدعی بود شکاری با این باشگاه قرارداد داشته و به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد و حضور در تیم روبین کازان روسیه کرده است.

رسیدگی این شکایت به خاطر روند رسیدگی و ارائه مدارک و مستندات حدود دو سال طول کشید. فیفا در نهایت با سماجت آذری چند ماه پیش آرای خود را صادر کرد. در بخش غرامت آموزشی، روبین کازان روسیه محکوم به پرداخت ۱۰۵ هزار یورو (با احتساب جریمه دیرکرد) به باشگاه ذوب آهن شد.

در بخش فسخ قرارداد هم فیفا بحث «ایراد عدم استماع دعوا» را پیش کشیده بود. یعنی از آنجا که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روی این پرونده رای داده، فیفا دیگر قادر به بررسی آن نیست.

به همین خاطر ذوب آهن با پیگیری مجدد مدیرعامل سابق این باشگاه اقدام به شکایت از شکاری، روبین کازان و فیفا در دادگاه عالی ورزشی (CAS) کرد. این شکایت در دادگاه مزبور اعلام وصول شده و پروسه رسیدگی و رای نهایی آن در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکاری بعد از جدایی از تیم روبین کازان روسیه، در تیم تراکتور حضور دارد.



تصویری از یکی از صفحات شکایت ذوب آهن به «کاس»