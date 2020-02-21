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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

استاندار سیستان و بلوچستان رأی خود را به صندوق انداخت

استاندار سیستان و بلوچستان رأی خود را به صندوق انداخت

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان با حضور در شعبه اخذ رای شماره ۵۸ زاهدان برگه رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان دقایقی قبل با حضور در شعبه اخذ رأی شماره ۵۸ واقع در مدرسه تیزهوشان «شهید بهشتی» زاهدان برگه رأی خود را به صندوق انداخت.

وی با بیان اینکه مردم سیستان و بلوچستان همواره در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی حضوری پر رنگ داشته‌اند، افزود: از همه شهروندان در خواست می‌شود که در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه کنند و رأی آگاهانه و مؤثر خود را به صندوق بیاندازد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این استان دارای ۸ کرسی از ۶ حوزه انتخابیه شامل حوزه انتخابیه زابل ۲ نفر، زاهدان ۲ نفر، خاش یک نفر، سراوان یک نفر، ایرانشهر یک نفر و چابهار یک نفر است.

وی تصریح کرد: طبق آخرین آمار تعداد واجدان شرایط رأی دادن در این استان یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۱۴ نفر است که از این تعداد ۱۴۸ هزار و ۳۹۰ نفر رأی اولی هستند.

کد مطلب 4858367

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