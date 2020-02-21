به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان قزوین، حسین بی نیاز روز جمعه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان اظهار کرد: به منظور تسهیل در خبررسانی اصحاب رسانه تمهیدات لازم را مهیا کرده ایم تا حضور خبرنگاران و عکاسان بدون مشکل و مانعی در همه شعب صورت گیرد.

بی نیاز تصریح کرد: ۶۴ خبرنگار و عکاس پوشش انتخابات را در استان قزوین بر عهده دارند و تا این لحظه بخوبی در این کار ارزشمند مشارکت کرده اند.

وی افزود: .‌۱۳۲ نفر از نیروهای فنی خبری و تولیدی صدا و سیما نیز در امر پوشش رسانه‌ای همکاری می‌کنند.

بی نیاز یادآور شد: با راه اندازی استودیو در ستاد انتخابات خبرها به صورت لحظه‌ای به شهروندان اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد. در حال حاضر ۱۲ خبرنگار رسانه‌های گروهی در ستاد انتخابات استانداری مستقر شده و به صورت آنلاین اطلاع رسانی می‌کنند.

وی از فعالیت حرفه‌ای و پر شور خبرنگاران استان در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در انتخابات تشکر و قدردانی کرد.