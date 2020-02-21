مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال نونهالان در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور از ششم اسفندماه سال جاری به مدت ۶ روز به میزبانی باشگاه فولاد خوزستان در ورزشگاه صنایع فولاد اهواز برگزار می‌شود

در این مرحله از مسابقات تیم‌های فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان، کیا تهران و البدر بندر کنگان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

همچنین مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور از نهم تا یازدهم اسفند در قائم‌شهر برگزار می‌شود که فولاد خوزستان در این مرحله به مصاف تیم‌های تراکتورسازی تبریز، مس کرمان و نساجی مازندران می‌رود.

تیم فولاد خوزستان فصل گذشته عنوان سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور را کسب کرده بود و در رده سنی نوجوانان نیز تنها موفق صعود تا مرحله نیمه‌نهایی شد.