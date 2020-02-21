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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۱۱

استاندار البرز:

احتمال تمدید زمان رای دهی در استان البرز وجود دارد

احتمال تمدید زمان رای دهی در استان البرز وجود دارد

کرج - استاندار البرز گفت: البرز جزو استان‌های است که امکان دارد زمان انتخابات در آن تمدید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی عصر جمعه با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات، با اشاره به بازدید از شعب اخذ رأی، گفت: از شعب اخذ رأی شهرستان‌های اشتهارد، نظرآباد و ساوجبلاغ بازدید کردم.

وی با اشاره به تمدید زمان انتخابات توسط وزارت کشور، گفت: وزیر کشور زمان انتخابات را دو ساعت تمدید کرده است.

استاندار البرز گفت: ناظران، بازرسان، نیروی انتظامی و متولیان برگزاری انتخابات در شعب اخذ رأی با حوصله و شکیبایی رأی گیری را انجام می‌دهند.

شهبازی تاکید کرد: البرز جزو استان‌های است که امکان دارد زمان انتخابات در آن تمدید شود.

وی گفت: دولتمردان به پشتوانه مردم با قدرت هر چه تمام تر وارد عرصه‌های سیاسی می‌شوند و رمز آرامش حاکم بر کشور حاصل اعتماد مردم به مسئولان است.

کد مطلب 4859119

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