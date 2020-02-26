نقدینگی در حال کنترل است/ نرخ تورم سال آینده؛ زیر ۲۰ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نهمین نشست دوره‌ای با اقتصاددانان که عصر دیروز برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور گفت: بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور، بیشتر تلاش خود را بر تأمین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز داشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از پیشنهادات و ایده‌هایی که از طرف اقتصاددانان و سایر کارشناسان مطرح می‌شود، گفت: با توجه به مرجعیت گفته‌ها و نظرات صاحب‌نظران در جامعه از آنان دعوت می‌شود برای تقویت تولید ملی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و تداوم ثبات بازارها، با مسئولین همراهی و امید را در جامعه تقویت کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره حجم نقدینگی عنوان کرد: هر چند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی بالا است، اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به پیش‌بینی‌ها و فرضیات مطرح شده توسط حوزه معاونت اقتصادی این بانک برای نرخ تورم در سال آتی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده، تورم زیر ۲۰ درصد دور از ذهن نیست، هر چند باید این امر را در نظر داشت که سال ۹۹، سالی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی می‌توانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.

همتی افزود: بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی بر اساس تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک می‌شود.

گفتنی است در این جلسه سه ساعته در خصوص بازار ارز، عملیات بازار باز، شرایط صادرات غیرنفتی، تصمیم اخیر FATF، وضعیت اصلاح نظام بانکی، روش‌های کنترل حجم نقدینگی، چگونگی کنترل و مهار نرخ تورم و حمایت از تولید، از جمله موضوعات مطرح شده از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران این حوزه بود.