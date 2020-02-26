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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۴

پس از لغو پروازهای امارات؛

مشکل بازگشت داوران کشتی ایران حل شد/ سفر طولانی تا تهران!

مشکل بازگشت داوران کشتی ایران حل شد/ سفر طولانی تا تهران!

چهار داور المپیکی کشتی ایران که با لغو پرواز به تهران در فرودگاه شارجه امارات زمین‌گیر شده بودند، شب گذشته به ایران بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار داور المپیکی کشتی ایران پس از حضور در رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا در هند به دلیل شیوع ویروس کرونا و لغو پروازها به سمت ایران در فرودگاه شارجه امارات گرفتار شدند که خوشبختانه شب گذشته با تغییر مسیر توانستند پس از طی مسافتی طولانی به ایران بازگردند.

بر این اساس محمد مصلایی پور، نیما صادقی، سعید عباسی و مهدی بشیرزاده به عنوان داوران درجه S۱ کشتی ایران روز گذشته پس از پرواز از دهلی نو هندوستان به شارجه امارات رسیدند اما به دلیل لغو پرواز به سمت ایران، ساعت‌ها در فرودگاه شارجه امارات زمین‌گیر شدند.

بدین ترتیب این داوران با پیگیری‌های مسئولان توانستند از شارجه امارات به مسقط عمان بروند و سپس عازم دوحه قطر شوند و در نهایت شب گذشته از مسیر دوحه قطر به تهران بازگردند.

کد مطلب 4863587

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