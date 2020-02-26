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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۳

خشنودی لابی های صهیونیستی از ظهور کرونا در ایران

خشنودی لابی های صهیونیستی از ظهور کرونا در ایران

رئیس اندیشکده دفاع از دموکراسی ها (FDD) با انتشار پیامی خشنودی خود از وضعیت به وجود آمده در ایران به دلیل ظهور ویروس کرونا را نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک دابوویتز» رئیس اندیشکده دفاع از دموکراسی‌ها که در اصل یک لابی صهیونیستی در آمریکا محسوب می‌شود در این پیام که در توئیتر منتشر شده آورده است: ویروس کرونا کاری کرده که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نمی‌تواند؛ یعنی صادرات غیرنفتی ایران را قطع کرده است.

وی همچنین در پیام دیگری برای آنکه دولت آمریکا بتواند میان مردم ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایجاد تفرقه کند پیشنهاد ارسال کمک‌های پزشکی به ایران را به دولت ترامپ داده و نوشته است: دولت ترامپ باید بسته‌های آزمایش ویروس کرونا، ماسک، و دیگر اقلام مورد نیاز را به ایران بفرستد و پیشنهاد کند آماده است متخصصین مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها را برای کمک به ایرانیان به ایران اعزام کند.

کد مطلب 4863653
عبدالحمید بیاتی

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