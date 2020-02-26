خشنودی لابی های صهیونیستی از ظهور کرونا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک دابوویتز» رئیس اندیشکده دفاع از دموکراسی‌ها که در اصل یک لابی صهیونیستی در آمریکا محسوب می‌شود در این پیام که در توئیتر منتشر شده آورده است: ویروس کرونا کاری کرده که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نمی‌تواند؛ یعنی صادرات غیرنفتی ایران را قطع کرده است.

وی همچنین در پیام دیگری برای آنکه دولت آمریکا بتواند میان مردم ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایجاد تفرقه کند پیشنهاد ارسال کمک‌های پزشکی به ایران را به دولت ترامپ داده و نوشته است: دولت ترامپ باید بسته‌های آزمایش ویروس کرونا، ماسک، و دیگر اقلام مورد نیاز را به ایران بفرستد و پیشنهاد کند آماده است متخصصین مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها را برای کمک به ایرانیان به ایران اعزام کند.