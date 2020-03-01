به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در بازدید از ادوات لشکر عملیاتی ۲۹ سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان برای مبارزه با ویروس کرونا اظهار داشت: طی سالهای اخیر استان کرمانشاه بحرانهای سختی را پشت سر گذاشته است و خوشبختانه در همه این بحرانها نیروهای نظامی به خصوص سپاه پاسداران جهت کمک به مردم پیشقدم بوده است.
استاندار کرمانشاه افزود: امروز هم سپاه در مواجهه با این ویروس در کنار مردم است و وقتی یک اتفاقی میافتد مردم احساس میکنند نیروهای نظامی، ارتش، سپاه، دولت و مجموعه نیروهای حکومتی در کنارشان هستند.
بازوند خاطرنشان کرد: این در کنار بودن نشان از ایجاد امید برای مردم است، دشمن در این بحران یک جنگ روانی به عنوان یک ترس بزرگ راه انداخته است و بدون شک از بین بردن رعب و وحشت میتواند در غلبه بر این ویروس بسیار کارساز باشد.
وی ادامه داد: دشمن معتقد است وقتی در بحرانها ترس وجود داشته باشد شایعات و خبرهای کذب رونق پیدا میکند لذا از این فرصت برای شایعه پراکنی سو استفاده میکند.
این مدیر ارشد استان بیان داشت: قطعاً حضور نیروهای سپاه در کنار مردم سبب آرامش مردم جهت غلبه بر ویروس کرونا میشود.
وی گفت: همانطور که در شعارهایی که بر روی ادوات سپاه نوشته شده است با روحیه جهادی ویروس کرونا را شکست خواهیم داد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ما حقیقت و واقعیتها را به مردم میگویم، تصریح کرد: مردم محرم ما هستند و ما هم جزئی از مردم هستیم و باید واقعیتها را گفت اگر واقعیتها را نگوییم توسط دشمنان معکوس واقعیتها جایگزین خواهد شد.
وی خطاب به مردم گفت: مردم مطمئن باشند آنچه که علوم پزشکی اعلام میکند صحت دارد و اخبار را بدون هیچ کم و کاست میتوانیم از این کانال دریافت کنیم.
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