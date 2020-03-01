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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۰۹

استاندار کرمانشاه:

سپاه در تمام بحران‌ها برای کمک به مردم پیش قدم بوده است

سپاه در تمام بحران‌ها برای کمک به مردم پیش قدم بوده است

کرمانشاه_ استاندار کرمانشاه گفت: نیروهای نظامی به خصوص سپاه پاسداران در تمام بحران‌ها برای کمک به مردم پیش‌قدم بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در بازدید از ادوات لشکر عملیاتی ۲۹ سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان برای مبارزه با ویروس کرونا اظهار داشت: طی سال‌های اخیر استان کرمانشاه بحران‌های سختی را پشت سر گذاشته است و خوشبختانه در همه این بحران‌ها نیروهای نظامی به خصوص سپاه پاسداران جهت کمک به مردم پیش‌قدم بوده است.

استاندار کرمانشاه افزود: امروز هم سپاه در مواجهه با این ویروس در کنار مردم است و وقتی یک اتفاقی می‌افتد مردم احساس می‌کنند نیروهای نظامی، ارتش، سپاه، دولت و مجموعه نیروهای حکومتی در کنارشان هستند.

بازوند خاطرنشان کرد: این در کنار بودن نشان از ایجاد امید برای مردم است، دشمن در این بحران یک جنگ روانی به عنوان یک ترس بزرگ راه انداخته است و بدون شک از بین بردن رعب و وحشت می‌تواند در غلبه بر این ویروس بسیار کارساز باشد.

وی ادامه داد: دشمن معتقد است وقتی در بحران‌ها ترس وجود داشته باشد شایعات و خبرهای کذب رونق پیدا می‌کند لذا از این فرصت برای شایعه پراکنی سو استفاده می‌کند.

این مدیر ارشد استان بیان داشت: قطعاً حضور نیروهای سپاه در کنار مردم سبب آرامش مردم جهت غلبه بر ویروس کرونا می‌شود.

وی گفت: همانطور که در شعارهایی که بر روی ادوات سپاه نوشته شده است با روحیه جهادی ویروس کرونا را شکست خواهیم داد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ما حقیقت و واقعیت‌ها را به مردم می‌گویم، تصریح کرد: مردم محرم ما هستند و ما هم جزئی از مردم هستیم و باید واقعیت‌ها را گفت اگر واقعیت‌ها را نگوییم توسط دشمنان معکوس واقعیت‌ها جایگزین خواهد شد.

وی خطاب به مردم گفت: مردم مطمئن باشند آنچه که علوم پزشکی اعلام می‌کند صحت دارد و اخبار را بدون هیچ کم و کاست می‌توانیم از این کانال دریافت کنیم.

کد مطلب 4866640

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