شعار سمعک ساعی شنیدن صدای زندگی است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پس از چند سال فعالیت سمعک ساعی تصمیم گرفت که این مرکز فقط در زمینه تجویز انواع سمعکهای پیشرفته فعالیت خود را ادامه دهد. با توجه به این تصمیم، سمعک ساعی سالهاست که فقط در زمینه تجویز سمعک فعالیت میکند، تا بهطور کامل نیازهای متفاوت مراجعهکنندگان را برآورده سازد.
در سمعک ساعی کارشناسان ما معتقدند که کم شنوایی پیچیده است و در افراد مختلف ممکن است به صورتهای متفاوتی بروز کند. کم شنوایی هر فردی با توجه به نوع و میزان کم شنوایی و اینکه کدام قسمت از سیستم شنوایی آسیبدیده، ممکن است با فرد دیگری کاملاً متفاوت باشد. به عبارت دیگر، «کم شنوایی» مثل «اثر انگشت» منحصر بهفرد است، بنابراین هر فردی راهحل مخصوص به خود دارد.
خدمات ما به دو گروه کلی تقسیمبندی میشود:
۱. خدمات قبل از تجویز سمعک
سمعک ساعی تنها ارائهدهنده خدمات قبل از تجویز سمعک در ایران میباشد، این خدمات بهمنظور آرامش خاطر و جلب اعتماد شما قبل از سفارش و تهیه سمعک انجام میشود. خدمات قبل از تجویز شامل ارزیابی شنوایی و مشاوره در زمینه انتخاب بهترین سمعک و ۷ روز امکان تست سمعک قبل از سفارش است.
۲. خدمات پس از تجویز سمعک
خدمات پس از تجویز شامل دو سال گارانتی بیقید و شرط بینالمللی همراه با تنظیم سمعک، ارائه مدارک معتبر برای استفاده از تمامی بیمهها، ارائه باتری سمعک با قیمت مناسب، شرایط اقساط و تحویل یک روزه است.
از نظر قیمت سمعک و سطح تکنولوژی ما معتقدیم که در زمینه سمعک، گرانترینها همیشه بهترینها نیستند. برای نمونه فردی ممکن است با توجه به نوع و میزان کم شنواییاش، بهره بیشتری از سمعک دارای تکنولوژی ساده و با قیمت ارزانتر ببرد، تا اینکه همین فرد بخواهد از سمعکهای دارای تکنولوژی پیشرفته و با قیمت بالا استفاده کند.
بدین معنی که بهترین تجویز سمعک برای این فرد استفاده از تکنولوژیهای ساده است. درحالیکه برای فرد دیگری ممکن است استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته انتخاب مناسبتری باشند.
از نظر برند و مارک، سمعک ساعی این افتخار را دارد که در راستای رضایتمندی کاربران، با چند کمپانی تولید کننده معتبر سمعک همکاری داشته باشد. سمعکهای ارائهشده در مرکز ما جزو بهترین سمعکهای دنیا هستند و ساخت کشورهای آمریکا، آلمان، سوئیس و دانمارک هستند. تمامی این سمعکها شامل دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش میباشند.
با توجه به اینکه هر برندی نقاط ضعف و قوتی دارد. تجویز سمعک در سمعک ساعی ابتدا بر اساس نوع و میزان کم شنوایی، اندازه و شکل مجرای گوش، نیازهای شنوایی شما و همچنین ترجیحات فردی، سبک زندگی و بودجهای که شما برای حل مشکل شنواییتان در نظر گرفتهاید و سپس بر اساس نقاط ضعف و قوت هر برند صورت میگیرد.
روند تجویز سمعک در سمعک ساعی:
۱. شنواییسنجی
۲. مشاوره
۳. قالبگیری
۴. تنظیم و تحویل سمعک
تمامی این مراحل در ۲ جلسه انجام میشود. بعد از این جلسات بهتر است برای معاینه و بررسی سمعکتان سالی یکبار به مرکز ما مراجعه کنید.
در سمعک ساعی ما متعهد هستیم که بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم. بنابراین با توجه به عوامل مختلفی که در تجویز سمعک تأثیرگذار هستند و فارغ از هر گونه تعصب روی برند و مدلی خاص بهترین سمعک را برای شما انتخاب و تجویز کنیم.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما